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Lionel inauguró la Messi Cup con un mensaje emotivo para los juveniles: "Que disfruten más allá del resultado"

El capitán argentino abrió la segunda edición de la Messi Cup en Miami, con 16 equipos Sub 16 de distintos países y un pedido especial para los jóvenes futbolistas.

Ovación

Por Ovación

25 de octubre 2026 · 21:23hs
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Lionel inauguró la Messi Cup con un mensaje emotivo para los juveniles: Que disfruten más allá del resultado

Lionel Messi fue el protagonista de la apertura de la Messi Cup 2026, el certamen juvenil que reúne a 16 equipos Sub 16 de diferentes partes del mundo en Miami. En el inicio de la segunda edición, el astro argentino les dedicó unas palabras a los participantes y destacó el valor de la competencia, la convivencia y las experiencias que pueden llevarse más allá de los resultados deportivos.

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Messi destacó el crecimiento de la Messi Cup y les dejó un consejo a los jugadores

“Es una alegría enorme ver cómo de a poquito va creciendo la copa”, expresó el futbolista de Inter Miami, al recordar la primera edición del torneo, que contó con menos participantes. En ese sentido, remarcó que su deseo es que los chicos puedan disfrutar de una experiencia enriquecedora dentro y fuera de la cancha.

“Que disfruten del torneo más allá del resultado”, fue uno de los mensajes centrales del capitán de la Selección argentina. Messi también hizo hincapié en la posibilidad de compartir momentos con jóvenes de otras culturas, hacer amigos y construir recuerdos que permanezcan con el paso del tiempo, independientemente de lo que cada uno consiga en su carrera.

El rosarino agradeció, además, a los clubes participantes y a las personas que hacen posible la organización del campeonato. También destacó el acompañamiento de ESPN, que transmite los encuentros, y valoró la repercusión que representa para los futbolistas juveniles tener sus partidos en pantalla.

La competencia se disputa del 25 de octubre al 1° de noviembre en Miami. Entre los representantes argentinos aparecen River, Boca y Newell's, que comparten el torneo con instituciones de peso internacional como Barcelona, Manchester City, Chelsea, Inter, Arsenal y Atlético de Madrid.

Boca tuvo un debut contundente y Newell's también arrancó con una victoria

La primera jornada dejó un resultado destacado para el fútbol argentino: Boca Juniors venció 3-0 a Manchester City y comenzó con el pie derecho en el Grupo D. Newell's Old Boys también celebró, al imponerse por 1-0 ante Arsenal en el Grupo B.

Por su parte, River tenía previsto cerrar la jornada frente a Chelsea. En otros resultados, Barcelona superó 2-0 a Palmeiras, Atlético de Madrid derrotó por el mismo marcador a Benfica, Inter Miami venció 2-1 a Independiente del Valle y Ajax se impuso 2-1 ante Inter. Flamengo y Cornellà, en tanto, igualaron sin goles.

La Messi Cup continuará con las siguientes fechas de la fase de grupos antes de avanzar hacia las instancias decisivas. Mientras los equipos buscan quedarse con el título, el mensaje de Messi marcó el espíritu que pretende transmitir el torneo: competir al máximo, aprender y disfrutar de una experiencia internacional.

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