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Acassuso empató con Central Norte y descendió a la Primera B Metropolitana

Acasusso igualó frente a Central Norte y no consiguió el triunfo que necesitaba para sostener sus chances de permanencia.

Ovación

Por Ovación

25 de octubre 2026 · 21:44hs
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Acassuso empató con Central Norte y descendió a la Primera B Metropolitana

Acassuso sufrió un golpe duro en el cierre de la temporada: el empate ante Central Norte de Salta selló su descenso a la Primera B Metropolitana. El equipo de San Isidro afrontó el encuentro con la obligación de ganar para mantener viva la esperanza de continuar en la segunda categoría, pero no logró quedarse con los tres puntos y terminó consumando una caída que marca el final de una campaña complicada.

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El empate que terminó con las ilusiones de Acassuso

El conjunto bonaerense sabía que no tenía margen de error y necesitaba una victoria para prolongar la pelea por la permanencia. Sin embargo, no consiguió quebrar la igualdad ante el elenco salteño y quedó sin posibilidades de sostenerse en la divisional.

La falta de efectividad en un partido determinante terminó siendo un factor clave para el Quemero, que no pudo transformar su necesidad en el resultado que buscaba. De esta manera, el desenlace confirmó el descenso y obligará al club a replantear sus objetivos deportivos de cara al próximo año.

Con la vuelta a la Primera B Metropolitana, Acassuso deberá trabajar en la reconstrucción de su plantel y de su proyecto futbolístico. La meta será recuperar protagonismo en la tercera categoría y buscar el ascenso para regresar cuanto antes a la Primera Nacional.

Acassuso
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