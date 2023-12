Lisandro Martínez mantiene la calma para su regreso

"Mi recuperación está yendo muy bien. Me estoy sintiendo fuerte, haciendo todo lo correcto. Tengo que ser paciente. Sé que estaré de vuelta pronto, pero lleva tiempo y necesitamos paciencia", indicó el zaguero campeón del mundo en Qatar 2022 con el seleccionado argentino.

El ex jugador de Newell's, Defensa y Justicia y Ajax de Países bajos, no juega desde que se resintió de la fractura el pasado 20 de setiembre ante el Bayern Munich alemán por la Liga de Campeones.

"Es muy duro cuando tenés dos lesiones y estás afuera por seis o siete meses. Pero me siento fuerte de cabeza. En mi familia aprendí valores muy buenos para nunca rendirme, así que esto solo me hizo más fuerte. Es duro, pero no hay excusas", puntualizó el argentino según el portal Goal.com

Se estima que de continuar con la recuperación Martínez podría volver a jugar a fin de enero próximo, pero todo queda supeditado a sus sensaciones y la opinión de los médicos.