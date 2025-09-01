Uno Santa Fe | Unión | Unión

¡Implacable! Números que explican por qué Unión le ganó a Racing en Avellaneda

Unión no sintió el golpe de la eliminación de la Copa Argentina y le ganó con autoridad a Racing de visitante, con estos números. Letal de principio a fin

1 de septiembre 2025 · 16:26hs
¡Implacable! Números que explican por qué Unión le ganó a Racing en Avellaneda

Unión volvió a demostrar que sabe jugar sus cartas aunque no tenga la pelota. En el Cilindro de Avellaneda, derrotó este domingo a Racing 3-2 en un partido que dejó en claro la efectividad y la inteligencia táctica. Una idea que baja Leonardo Madelón y es entendida a la perfección.

• LEER MÁS: Madelón comenzó la reconstrucción de Unión luego de que el Kily dejara tierra arrasada

Los números hablan por sí solos: Racing dominó la posesión con un 66% y completó 489 pases, mientras que Unión, con apenas 34% de la posesión y 265 pases, supo ser letal cuando tuvo la pelota, transformando la eficacia en goles. La diferencia estuvo en los remates al arco: el Tate disparó 10 veces, logrando tres conversiones, frente a siete remates y solo dos aciertos de la Academia.

• LEER MÁS: Unión haría un nuevo intento para torcer la decisión de Dómina

La solidez defensiva también fue clave: Unión cometió apenas ocho faltas, no recibió tarjetas y sostuvo su orden durante los 90 minutos. La capacidad de jugar de contra, la contundencia en el área y la concentración fueron determinantes para sumar un triunfo clave en su lucha por escapar del descenso y mantener viva la ilusión de clasificar a otra Copa Sudamericana.

• LEER MÁS: Del Sel vice de Unión: "Scaloni les pidió a los jugodores que arriesguen de visitante"

Este resultado demuestra que no siempre se necesita dominar el balón para ganar, sino saber usarlo en el momento justo. Unión llegó a Avellaneda golpeado por la eliminación en la Copa Argentina, pero respondió con un equipo que entiende su estilo de juego y se le anima a todos en cualquier cancha.

• LEER MÁS: Unión aprovechará el parate para recuperar a sus piezas clave

Con este triunfo, el Tate suma confianza y puntos vitales para continuar su camino en el torneo, mirando de reojo la tabla de promedios y soñando con volver a competir en un certamen internacional.

Los números de Racing-Unión

Uni&oacute;n elev&oacute; su eficacia ante Racing.

Unión elevó su eficacia ante Racing.

