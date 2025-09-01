Trasladaron a "Dibu" Gómez a una cárcel de Santa Fe: así fue el operativo que trajo al prófugo de alto perfil a la provincia

Gerardo Sebastián Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados de Santa Fe, fue capturado en Dock Sud, Buenos Aires, y trasladado al penal de máxima seguridad. La recompensa de 35 millones de pesos ofrecida por su captura será reasignada a otra búsqueda.

El subsecretario de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Marcelo Albornoz , confirmó el traslado de Gerardo Sebastián Gómez , alias “Dibu” , al penal de alto perfil de Piñero .

Gómez fue detenido el martes 26 de agosto en Dock Sud, Avellaneda , tras una investigación realizada por la Unidad de Búsqueda y Captura de Sujetos de Alto Perfil . Por su captura, el Estado santafesino ofrecía una recompensa de 35 millones de pesos .

Revelan cómo cayó "Dibu Gómez" y confirman que los 35 millones que se ofrecían de recompensa serán reasignados a otra búsqueda

Albornoz detalló que, tras recibir la autorización judicial, “el viernes pasado por la tarde un equipo especializado de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) concurrió a la Comisaría 3ª de Dock Sud, donde permanecía detenido, y lo trasladó al penal de Piñero, donde ingresó el sábado a las 3.30 de la madrugada”.

El traslado se realizó con un vehículo preparado y un equipo de seis efectivos armados con armamento corto y largo. A diferencia de su captura, en la que Gómez se resistió, “el traslado fue normal y sin inconvenientes”, aseguró Albornoz.

Homicidio y asociación ilícita

Gómez estaba requerido por la Justicia en causas de homicidio y asociación ilícita, investigadas por el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Entre los hechos que se le atribuyen, se encuentra un asesinato cometido en 2022 en la zona de Puente Gallego, Rosario, y su participación en una organización criminal liderada por Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, vinculado a la banda de Los Monos, quien cumple prisión perpetua en Ezeiza.

El detenido también fue referente en la barra brava de Newell’s junto a Leandro “Pollo” Vinardi y Carlos Daniel “Toro” Escobar, ambos presos, involucrados en la disputa que culminó con el asesinato de Lorenzo “Jimi” Altamirano el 1 de febrero de 2023 frente al estadio Marcelo Bielsa.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, destacó la peligrosidad de Gómez y señaló que “la captura de estos hombres es una prioridad debido a su impacto en la sociedad y su participación en organizaciones criminales”.

Bloque de Búsqueda

Gómez fue detenido en la intersección de Leandro N. Alem y José Mazzini, Dock Sud, por la Unidad de Búsqueda y Captura de Sujetos de Alto Perfil, presidida por el ministro Cococcioni e integrada por representantes del MPA, Ministerio Público Fiscal, Servicio Penitenciario, PDI, Secretaría de Seguridad Pública y Subsecretaría de Inteligencia Criminal. En el último año, esta unidad localizó seis prófugos de alto perfil y dos más en el último mes.

Recompensa reasignada

Respecto al sistema de recompensas, Cococcioni anunció que los 35 millones ofrecidos por la captura de Gómez serán reasignados. “Ya nos comunicamos con el ministro de Economía, Pablo Olivares, para notificar que esa recompensa vacante se destinará a la búsqueda de otra persona, que pasará a integrar la lista de los diez más buscados”, señaló.