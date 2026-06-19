Alerta de colectivos interurbanos en Santa Fe: ATAP intimó a Nación y Provincia por deudas y advierte una reducción de servicios

La cámara que nuclea a las empresas de transporte de pasajeros dio un plazo de 72 horas para que se destraben los pagos atrasados de subsidios. Rodolfo Wagner, de ATAP, advirtió que la ecuación económica "está quebrada" y que buscan evitar la parálisis total para no tener que suspender trabajadores.

La crisis del sistema de los colectivos interurbanos en la provincia de Santa Fe ingresó en una fase de extrema gravedad institucional y operativa. En las últimas horas, la comisión directiva de la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) lanzó un duro ultimátum dirigido de forma conjunta al Gobierno nacional y a la administración provincial: exigen que en un plazo perentorio de 72 horas se resuelvan las deudas y los pagos atrasados que asfixian al sector.

El escenario actual es tan complejo que los plazos de tolerancia de las empresas privadas de transporte ya se agotaron. Rodolfo Wagner, integrante de la entidad empresaria, reveló de manera alarmante que la parálisis técnica ya comenzó a sentirse en los recorridos habituales: “Ya hay empresas de la provincia que han comenzado a reducir las frecuencias y el servicio ante la complejidad del escenario financiero” .

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Una ecuación económica totalmente quebrada

Desde la conducción de ATAP explicaron que el desfasaje financiero actual es insostenible y que las prestatarias se encuentran al borde de una cesación de pagos generalizada. Los empresarios estructuran el colapso del sistema en base a tres factores concurrentes:

[Crisis de Sustentabilidad de ATAP]

► Caída de Pasajeros: fuerte baja en la venta de boletos y menor recaudación diaria.

► Atraso Tarifario: costos operativos en alza frente a un boleto desactualizado.

► Subsidios Demorados: fondos nacionales y provinciales retenidos o fuera de término.

“Las empresas están haciendo malabares y tratando por todos los medios de evitar la suspensión total de las líneas y los servicios, puesto que esto llevaría de forma inmediata a tener que suspender a los choferes y trabajadores también”, advirtió Wagner, reflejando el impacto directo que el conflicto tiene sobre las fuentes laborales del sector nucleado en el gremio de UTA.

“Hoy por hoy la ecuación económica de las empresas de transporte santafesinas está quebrada. Confluyen la baja sustancial en el pasaje por la crisis, la consecuente caída de la recaudación en las tiqueteras, el atraso en los valores de las tarifas y los subsidios estatales que están fuertemente atrasados también”, sentenció el directivo de ATAP.

El reloj corre de cara a la próxima semana

Con el ultimátum de 72 horas puesto sobre la mesa de las carteras de Transporte, el fantasma de un lock-out patronal o de un paro general por falta de pago de salarios vuelve a sobrevolar el área metropolitana de Santa Fe y las conexiones interurbanas de la provincia.

Las próximas horas serán claves para destrabar los canales de negociación política. Desde ATAP remarcaron que, de no mediar una inyección de fondos de carácter urgente que restablezca el equilibrio de las cajas empresarias, el recorte de servicios se profundizará de forma lineal en todo el territorio provincial, afectando la movilidad diaria de miles de santafesinos que dependen de los colectivos para asistir a sus lugares de trabajo y estudio.