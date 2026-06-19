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Unión se rearma en silencio y muestra su preparación en el predio

Unión difundió postales del trabajo en el predio Casa Unión, donde el plantel transita la preparación de cara al segundo semestre

Ovación

Por Ovación

19 de junio 2026 · 18:19hs
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Unión se rearma en silencio y muestra su preparación en el predio

Prensa Unión

El receso no detiene la actividad en Unión. Aunque la competencia oficial todavía aparece a lo lejos, el plantel ya trabaja con intensidad en el predio de la ruta 19, donde se desarrolla la pretemporada pensando en lo que será la segunda mitad del año.

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En ese contexto, el club compartió en las últimas horas una serie de imágenes que reflejan el clima de trabajo diario: ejercicios físicos, tareas con pelota y rutinas de preparación que marcan el inicio de un nuevo ciclo, atravesado por la ilusión de recomponer el rumbo deportivo.

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Las postales muestran a un grupo que, más allá de las bajas y de las incógnitas del mercado, sostiene la concentración en la preparación. El objetivo es claro: llegar en las mejores condiciones al reinicio de la actividad oficial y competir con otra energía.

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Postales de la pretemporada de Unión

Mientras tanto, puertas adentro todavía quedan varias definiciones importantes por resolverse. La continuidad de Leonardo Madelón es uno de los temas centrales de la agenda dirigencial, en un escenario donde también se analizan posibles salidas y llegadas de futbolistas. El plantel, en tanto, no detiene su rutina y trabaja bajo un clima de expectativa. Algunos jugadores que podrían no seguir ya forman parte de un proceso de evaluación, mientras que otros comienzan a ganar protagonismo en una etapa donde cada entrenamiento suma puntos de cara al futuro inmediato.

Con el mercado de pases en movimiento y el armado del equipo aún en construcción, la pretemporada aparece como el primer paso concreto de un semestre que promete cambios. En ese marco, las imágenes difundidas por el club funcionan como una ventana a ese trabajo silencioso que intenta sentar las bases de un nuevo comienzo.

Unión pretemporada predio
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