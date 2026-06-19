Cayó preso "El Pingüino", violento tiratiros de Bº Barranquitas: le incautaron un arma de guerra y decenas de balas

Los procedimientos fueron realizados en el barrio Barranquitas de la ciudad de Santa Fe en el marco de una investigación por amenazas coactivas calificadas y abuso de arma. Los policías secuestraron una pistola de guerra con municiones y detuvieron a un hombre conocido como "Pingüino". También fue aprehendida su mujer.

Esta mañana de viernes, después de las 7.30, y por causas que son materia de investigación policial y judicial, oficiales y suboficiales de la Comisaría 9° de Orden Público y del Cuerpo Guardia de Infantería CGI de la Policía capitalina realizaron una serie de allanamientos en barrio Barranquitas , donde cayó preso "El Pingüino", violento tiratiros al que le incautaron un arma de guerra y decenas de balas.

El operativo, en el marco de una causa por amenazas coactivas calificadas y abuso de arma, que también contó con la colaboración de integrantes del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI), en cumplimiento de órdenes judiciales vigentes, aprehendieron a S. M., apodado "El Pingüino", por graves delitos contra las personas y a su pareja, a los que les secuestraron una pistola calibre 9 milímetros cargada y decenas de balas del mismo calibre.

Arma de guerra y municiones

El procedimiento de mayor relevancia fue realizado en una vivienda ubicada en inmediaciones de Pedro Zenteno y Estrada, donde los policías irrumpieron y hallaron a una mujer llamada Y. M. O., de 28 años, y a su pareja que es un hombre llamado S. G. M., de 28 años, conocido por el apodo de "El Pingüino".

Durante la requisa realizada en las distintas dependencias del inmueble, los oficiales secuestraron una pistola calibre 9 milímetros marca Bersa con un cargador colocado y municiones en su interior. Además, encontraron otro cargador del mismo calibre, cartuchos intactos distribuidos en distintos sectores de la vivienda y más proyectiles compatibles con esa arma de guerra.

Los policías también incautaron una planchita para el cabello que podría estar relacionada con una denuncia por robo radicada el día anterior y en la que aparece mencionado el apodado "El Pingüino".

Falta "Palito", que sigue prófugo

Los policías realizaron un tercer allanamiento en otra vivienda de la misma zona de Barranquitas. Allí fueron recibidos por una mujer, pareja de un hombre conocido como "Palito", quien, según surgió de la investigación, habría escapado instantes antes del ingreso de los oficiales. La requisa realizada en ese inmueble arrojó resultado negativo y no se secuestraron elementos de interés para la causa.

Informaron la novedad sobre la ocurrencia de los allanamientos, las dos personas privadas de su libertad, y el secuestro de un arma de guerra cargada y balas del mismo calibre, a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, y éstos hicieron lo propio con el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Parodi.

El fiscal ordenó que el detenido siguiera privado de su libertad, que sea revisado físicamente en Medicina Legal, sea identificado y se le forme causa como presunto autor de los delitos de amenazas coactivas calificadas, abuso de arma y tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra. Respecto de la mujer, que también sea llevada a Medicina Legal para su revisión física, que sea identificada y que se le forme causa como presunta de tenencia compartida de arma de fuego de guerra.