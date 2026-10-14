Lo que hay que saber del debut de Unión en la Liga Argentina ante Bochas SC en Santa Fe

Unión recibirá este jueves, desde las 21.30, a Bochas SC en el Ángel Malvicino, en su vuelta a la Liga Argentina. Acá, todos los detalles

Unión comenzará su camino en la Liga Argentina de Básquet este jueves, cuando se mida ante Bochas SC , desde las 21.30, en el estadio Ángel Malvicino. El encuentro marcará el debut de ambos conjuntos en el certamen y el primer desafío del Tatengue ante su gente.

De cara al estreno, la dirigencia puso a disposición de socios, hinchas y simpatizantes los precios de las entradas para el partido inaugural. Además, se encuentran a la venta los abonos para quienes quieran acompañar al equipo durante toda la fase como local. Los abonos para los 16 partidos que Unión disputará en Santa Fe tienen un valor de 200.000 pesos para socios y 325.000 pesos para no socios.

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De esta manera, el equipo santafesino se prepara para iniciar una nueva participación en la segunda categoría del básquet nacional, con el objetivo de hacerse fuerte en el Malvicino y contar con el respaldo de su público desde la primera presentación.

Los números de Siemienczuk como entrenador de Unión

La reconstrucción de Unión nuevamente recae en las manos de Juan José Siemienczuk, quien este jueves 15 de octubre edificará su tercer ciclo al frente de un equipo profesional rojiblanco.

La primera etapa la vivió desde el 2011 en Liga Federal con dos campañas y un ascenso recordado el 29 de mayo de 2013 en Córdoba frente a Barrio Parque. Luego de ese hito, el estratega dirigió tres temporadas seguidas, siendo la 2014/15 (sexto) su mejor performance. Su regreso se produjo para comandar la campaña 2018/19 que terminó con aquel recordado playoffs ante Central Argentino Olímpico de Ceres.

El último partido precisamente de Siemienczuk fue el 12 de mayo de 2019 en el Raúl Oscar Braica, cayendo 77 a 65 y cediendo 3-2 por cuartos de final de la Conferencia Norte. Ahora, después de 7 años, 5 meses y un día, seguirá escribiendo más capítulos. En total estuvo al frente en 242 cotejos (computando básquet profesional), con 140 victorias y 102 reveses.