López se aleja de Racing por agotamiento físico y mental

"Estoy orgulloso. Es un momento en donde hay un cansancio y un agotamiento físico, pero sobre todo mental, y por eso he decidido terminar esta etapa en el club. Fueron cinco años en los que di todo lo que podía y hoy se termina", reforzó el excapitán del conjunto albiceleste. Respecto de su futuro profesional, López aseguró que todavía no tiene "cerrado" el equipo en el que continuará su carrera, aunque confirmó que hay conversaciones con clubes de la Liga de Fútbol de Estados Unidos.

https://twitter.com/RacingClub/status/1351554547643273218 "Es un momento muy especial. Estoy acá para anunciar mi salida del club y ponerle fin a mi segunda etapa. Fueron cinco años maravillosos, con momentos buenos y también de los otros. Pero estoy orgulloso de todo lo que dí y quiero darles las gracias".#LichaEnConferencia pic.twitter.com/Uu69Rr9sBM — Racing Club (@RacingClub) January 19, 2021

"Todavía no sé dónde voy a seguir mi carrera, aunque hay un par de ofertas de afuera. Sería una falta de respeto estar anunciando esto ya siendo jugador de otro club. No tengo cerrado donde continuaré mi carrera, pero hay conversaciones", aclaró Lisandro López.

Uno de los clubes interesados en contratar a Licha es Atlanta United, que cuenta con el entrenador argentino Gabriel Heinze y con sus compatriotas Ezequiel Barco, Fernando Meza, Franco Escobar, Marcelino Moreno y Eric Remedi. "Estoy acá para anunciarlo y dar las gracias. Siempre fui una persona que se comprometió al ciento por ciento, algo que para mí siempre fue innegociable", continuó sobre su salida del club.

"Se lo exigí a mis compañeros y siento que hoy no me puedo brindar de esa manera y si siento que no puedo no estoy en condiciones de exigírselo a nadie tampoco", añadió sobre su compromiso como profesional.

"Siempre dije que volvía a Racing no a retirarme, sino a competir, a dar lo mejor de mi y a cumplir un sueño. Hoy siento que hasta acá llegué, pero al mismo tiempo me siento feliz de haber transitado estos años en éste que es el club de mi vida", expresó Lisandro López.

El futbolista oriundo de Rafael Obligado además dejó en claro que su alejamiento de la institución de Avellaneda no tiene relación con la salida de Diego Milito como Secretario Técnico del club en diciembre pasado por diferencias con el presidente Víctor Blanco. "Mi salida de Racing es algo que venía conversando con Diego (Milito), con Víctor Blanco y varios de mis compañeros, pero para nada tiene que ver con la salida de Milito", aclaró en referencia al otro gran ídolo del club en los últimos 30 años.

Lisandro López, de 37 años, también aprovechó para agradecerles a los hinchas académicos por el cariño brindado desde su debut profesional en 2003.