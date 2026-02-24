Juegos Odesur 2026: avanza el microestadio de barrio Centenario y ya ejecutaron el 45% de la obra

Autoridades provinciales y deportistas recorrieron el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), donde se construye el estadio multipropósito y se renueva integralmente la pista de atletismo. La inversión total supera los 12.200 millones de pesos y los trabajos avanzan dentro de los plazos previstos.

Con la cuenta regresiva en marcha hacia los Juegos Suramericanos 2026 , el Gobierno de Santa Fe mostró el avance de las obras que se ejecutan en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) de la ciudad capital. El eje de los trabajos está puesto en la construcción del microestadio en barrio Centenario y en la renovación total de la histórica pista de atletismo.

Durante una recorrida encabezada por funcionarios provinciales junto a deportistas santafesinos, se confirmó que el microestadio presenta un avance cercano al 45% , mientras que el conjunto de intervenciones en el predio avanza “a ritmo sostenido” y, en algunos frentes, por encima de la curva planificada.

Un estadio multipropósito para más de 3.400 personas

El subsecretario de Arquitectura, Lucas Condal, detalló que el nuevo estadio tendrá capacidad para 3.472 espectadores y 74 posiciones para prensa, y estará preparado para albergar disciplinas olímpicas bajo techo, además de actividades culturales y educativas.

“El estadio presenta un avance cercano al 45 %. Estamos por iniciar el techado con la colocación de paneles de cubierta; luego se ejecutará el piso de hormigón y se avanzará en terminaciones en la cabecera oeste, donde se concentran vestuarios y áreas funcionales”, explicó el funcionario.

La obra cuenta con un presupuesto oficial de 8.294.792.103,87 pesos, y forma parte de un paquete de diez intervenciones que la Provincia ejecuta con vistas a la competencia internacional, todas con avances que oscilan entre el 45% y el 55%.

Renovación integral de la pista de atletismo

En paralelo, se lleva adelante la remodelación completa de la pista de atletismo, que tiene más de cuatro décadas de uso y será reacondicionada para su homologación internacional.

La intervención incluye la colocación de un solado sintético Clase 1, conforme a las especificaciones técnicas de World Athletics, además de la construcción de una pista secundaria de calentamiento y la renovación de todas las áreas técnicas: salto en largo, triple, salto en alto, garrocha, obstáculos y zonas de lanzamiento de bala, jabalina, disco y martillo.

El proyecto contempla también una tribuna para 900 personas, cabinas sanitarias, depósitos para implementos y la infraestructura necesaria para la medición electrónica de tiempos y marcas. La inversión destinada a esta obra asciende a 3.974.674.664,14 pesos, y el avance se ubica entre el 45% y el 50%.

Infraestructura y legado deportivo

La ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, remarcó que la organización de los Juegos implicó una decisión estratégica del gobernador Maximiliano Pullaro para impulsar infraestructura deportiva de gran escala.

“Esto es por y para los santafesinos: si bien los Juegos marcarán un antes y un después para la provincia y el país, lo más importante será el legado”, sostuvo, al tiempo que convocó a deportistas e instituciones a apropiarse de los nuevos espacios.

Por su parte, el exgarrochista Germán Chiaraviglio, integrante de la Mesa Directiva del Comité Olímpico Argentino, celebró el impacto de las obras. “Los atletas están felices”, afirmó, aunque subrayó la importancia de pensar en el uso comunitario y en el beneficio para las próximas generaciones.

En la recorrida también participaron el secretario de Deportes, Fernando Maletti; la subsecretaria de Deportes Federados, Silvina Rodríguez Mesón; y el presidente del Concejo local, Sergio Basile, junto a representantes de distintas disciplinas.

Camino a los Juegos Suramericanos 2026

Los XIII Juegos Suramericanos se celebrarán del 12 al 26 de septiembre de 2026 en Rosario, Santa Fe y Rafaela, con la participación de más de 4.000 atletas de 15 países. Se estima una asistencia superior a los dos millones de espectadores y una audiencia similar a través de transmisiones televisivas y plataformas digitales.

De cara al evento, el Gobierno Provincial ejecuta una inversión estimada en 90 millones de dólares en infraestructura deportiva y urbana, que incluye estadios multipropósito, centros acuáticos, pistas y villas deportivas, con el objetivo de consolidar un legado permanente para el desarrollo del deporte santafesino.