Se lo enuncia en potencial, porque hasta minutos antes puede darse cualquier sorpresa. Estaba cantada la vuelta de Franco Calderón luego de purgar la fecha de suspensión en lugar de Franco Pardo y también regresa al arco Sebastián Moyano por Nicolás Campisi, recuperado de la lesión en la rodilla.

Lo que sí se conoció es la lista de convocados, que trae sorpresas: la aparición del volante central Juan Pablo Bircher y el delantero Mariano Meynier. Ambos fueron claves en el triunfo ante Colón para acceder a la final de la Copa Santa Fe.

Mariano Meynier.jpg Mariano Meynier vuelve a estar entre los concentrados de Unión. Prensa Unión

Luego, como lo citó UNO Santa Fe, no está Patricio Tanda producto de una lesión muscular. No hay un parte médico para tener más detalles del diagnóstico, pero no estaba en condiciones y por eso no fue incluido en la nómina. También figuran Daniel Juárez y Tomás González pese a que salieron del choque contra el Sabalero con sendas molestias.

Vale recordar que, luego del almuerzo, el plantel viajó en micro hacia Buenos Aires para esperar concentrado el partido ante el Xeneize, en otra final por la permanencia. A continuación, los elegidos por Kily González:

Arqueros: Sebastián Moyano y Nicolás Campisi.

Defensores: Franco Calderón, Claudio Corvalán, Francisco Gerometta, Juan Pablo Ludueña, Nicolás Paz, Franco Pardo y Rafael Profini y Federico Vera.

Volantes: Tiago Banega, Mateo Del Blanco, Joaquín Mosqueira, Juan Ignacio Bircher, Enzo Roldán y Kevin Zenón.

Delanteros: Jerónimo Dómina, Tomás González, Daniel Juárez, Mauro Luna Diale, Gonzalo Morales, Mariano Meynier y Nicolás Orsini.