Desde marzo rige un incremento promedio del 14% y comienza a aplicarse un nuevo esquema tarifario basado en el Costo Medio Ponderado. La empresa asegura que el sistema será más transparente y equitativo.

Aumento del agua: según Assa, el nuevo valor del metro cúbico reflejará el costo real de producción y distribución

Los usuarios de Aguas Santafesinas (Assa) comenzaron marzo con un nuevo ajuste en sus facturas: el servicio de agua potable y cloacas registra un incremento promedio del 14% , en el marco de una modificación estructural del régimen tarifario que no se actualizaba en profundidad desde hace casi tres décadas.

La actualización se ampara en la Ley Provincial Nº 14.272 , que declaró la emergencia del servicio y facultó al Poder Ejecutivo a reformular el esquema tarifario.

Nuevo cálculo del metro cúbico

El cambio central es la incorporación de un sistema de Costo Medio Ponderado, que reemplaza el antiguo esquema vinculado a valores históricos fijados en 1995 con coeficientes de actualización.

El gerente de Aguas Santafesinas, Cristian Latino, explicó que en el segundo bimestre de 2026 —que en la ciudad de Santa Fe vencerá entre abril y mayo— se incorporará “una nueva forma de cálculo del precio del metro cúbico de agua que figura en la factura”.

Según detalló, “anteriormente, el precio del metro cúbico estaba vinculado al valor que en 1995 se había determinado con un coeficiente de actualización, y ahora el precio del metro cúbico va a ser el precio promedio real de producción y distribución de agua potable”.

El nuevo valor inicial del metro cúbico se fijó en aproximadamente $640, con mecanismos de actualización automática atados a índices objetivos para evitar desfasajes inflacionarios.

Zonificación y mayor transparencia

Latino señaló que el nuevo esquema trae “muchas novedades”, entre ellas la zonificación, que comenzó a aplicarse el año pasado. Explicó que se unificó la fórmula de consumo asignado para quienes no cuentan con medidor, ya que anteriormente coexistían dos formas distintas de cálculo que generaban inequidades.

“Hay distintos factores que hoy impactan en la fórmula tarifaria, como por ejemplo la zonificación. Aquellas zonas más vulnerables, a partir de los datos del INDEC, justamente tienen una rebaja en su factura que el usuario la puede ver”, sostuvo en declaraciones a Telefé Noticias.

En ese sentido, afirmó que el sistema será “mucho más transparente porque el usuario va a poder ver qué es exactamente lo que se le está facturando, los metros cúbicos y la rebaja que tiene”.

Bandas progresivas y gradualidad

El nuevo modelo contempla bandas progresivas, donde quien más consume paga un valor proporcionalmente más alto por metro cúbico, además de un cargo fijo diferenciado según el tipo y categoría del inmueble. También se unifica el sistema general con la integración de acueductos para dar mayor coherencia a la red provincial.

Para atenuar el impacto inicial, Assa confirmó que en esta primera etapa el bloque inicial de consumo y el cargo fijo se facturarán al 80% del valor base. Además, se implementará una nueva Tarifa Social destinada a sectores vulnerables y se fijaron reglas para exenciones y cargos especiales.

Desde la empresa indicaron que la gradualidad tarifaria apunta a sanear las cuentas de la prestadora y garantizar la sostenibilidad del servicio en toda la provincia.

Micromedición: “El sistema más justo”

Consultado sobre la posibilidad de instalar medidores, Latino fue categórico: “Sí, por supuesto. Sin duda el sistema de micromedición es el sistema más justo”.

Si bien reconoció que es complejo alcanzar una medición total por el esfuerzo que implica, explicó que el trámite puede realizarse de manera online, a través de la oficina virtual de la empresa.

Con esta reforma, Assa inicia una transición hacia un esquema tarifario que, según sostiene, busca alinear el precio del agua con los costos reales de energía eléctrica, insumos químicos, mantenimiento de infraestructura y mano de obra, pilares centrales en la prestación del servicio.