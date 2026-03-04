El municipio fija un plazo de 18 meses para que todo el alumbrado público de la ciudad de Santa Fe sea LED

El intendente Juan Pablo Poletti anunció el inicio del recambio de luminarias de sodio y mercurio por tecnología LED. El plan comenzará este jueves y prevé reemplazar más de 17 mil artefactos en toda la ciudad.

La Municipalidad de Santa Fe pondrá en marcha este jueves el plan de transición para que el 100% del alumbrado público de la ciudad funcione con tecnología LED en un plazo de 18 meses. El anuncio fue realizado por el intendente Juan Pablo Poletti, quien destacó que el objetivo es mejorar la eficiencia energética, la seguridad urbana y la calidad de vida de los vecinos .

El programa contempla el reemplazo progresivo de luminarias de vapor de sodio y mercurio por equipos LED de alta eficiencia , con mayor vida útil y estándares de seguridad certificados. Según se informó, la meta es homogeneizar el parque lumínico bajo un mismo estándar tecnológico y reducir el consumo energético .

Un plan que reemplazará 17.150 luminarias

El plan proyecta el recambio de aproximadamente 760 luminarias por mes, hasta completar las 17.150 existentes en la ciudad en un plazo de 18 meses. Durante el primer trimestre, los trabajos comenzarán en avenidas y corredores troncales, además de plazas y espacios públicos en cada vecinal.

Impulsan el recambio integral de alumbrado público con tecnología LED: ahorro energético, durabilidad y más seguridad

La planificación territorial se definió en función del nivel de reclamos, la obsolescencia del sistema y la cercanía geográfica, con el objetivo de optimizar la operatividad.

El secretario de Gestión Urbana y Ambiente, Guillermo Ferrero, aseguró: “Vamos a ser la tercera capital del país en estar iluminada al 100% con luces LED. Es un objetivo que nos tiene que poner orgullosos a todos los santafesinos”. Y añadió que no se trata solo de una cuestión estética: “La potencia es más alta de los reflectores LED, tienen una tecnología diferente sumado al ahorro energético”.

Cómo serán los trabajos y por dónde empiezan

as tareas comenzarán con el relevamiento de potencia y soporte de cada luminaria, la verificación de conductores y del estado eléctrico del dispositivo. Luego se procederá al desmontaje de los artefactos de sodio y mercurio, su traslado a depósitos municipales o disposición final conforme la normativa ambiental vigente, y finalmente la instalación de los equipos LED con su correspondiente verificación de funcionamiento.

En marzo, la intervención iniciará en los barrios Candioti Norte, General Alvear y San Roque. En abril continuará en Los Hornos, donde se prevé el recambio de casi mil luminarias, y en paralelo en Barranquita Oeste y Mariano Comas.

Desde el Ejecutivo local sostienen que la modernización permitirá mejorar los niveles de iluminación en calles y espacios públicos, fortalecer la seguridad urbana y optimizar la circulación vehicular y peatonal. La tecnología LED, remarcan, ofrece una luz más clara y uniforme que transformará la experiencia cotidiana en cada barrio.

“No es solo cambiar amarillo por blanco”

En conferencia de prensa, Poletti sostuvo: “Estamos muy contentos y comprometidos. No solo es cambiar la luz amarilla por la luz blanca, sino que es mayor eficiencia para que los barrios estén más iluminados y con más seguridad”.

El mandatario agregó que con esta decisión se busca “solucionar los problemas” y subrayó la inversión realizada por el municipio “en época de crisis”. En ese sentido, remarcó que “hay que ocuparse de lo que los vecinos necesitan”.