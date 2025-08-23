Todos los partidos que se juegan este sábado en la zona de Colón

Colón recibe a Chacarita pero la zona B de Primera Nacional también tendrá compromisos más que interesantes. Entrá y fijate

Más allá del cotejo entre Colón y Chacarita, que marcará el estreno de Ezequiel Medrán como técnico del conjunto santafesino, también la zona B tendrá otros tres duelos.

Desde las 19.10, Estudiantes de Buenos Aires recibirá a Talleres (Remedios de Escalada), elenco que viene en ascenso, aunque por ahora lejos de poder zafar del descenso.

Asimismo, Central Norte espera en Salta, desde las 21, por el líder Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Finalmente, Deportivo Morón y Nueva Chicago animarán un Clásico de la categoría, a partir de las 21.15, en el Nuevo Francisco Urbano.

La tabla de la zona B en Primera Nacional