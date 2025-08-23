Uno Santa Fe | Ovación | Colón

Todos los partidos que se juegan este sábado en la zona de Colón

Colón recibe a Chacarita pero la zona B de Primera Nacional también tendrá compromisos más que interesantes. Entrá y fijate

23 de agosto 2025
Más allá del cotejo entre Colón y Chacarita, que marcará el estreno de Ezequiel Medrán como técnico del conjunto santafesino, también la zona B tendrá otros tres duelos.

Desde las 19.10, Estudiantes de Buenos Aires recibirá a Talleres (Remedios de Escalada), elenco que viene en ascenso, aunque por ahora lejos de poder zafar del descenso.

Asimismo, Central Norte espera en Salta, desde las 21, por el líder Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Finalmente, Deportivo Morón y Nueva Chicago animarán un Clásico de la categoría, a partir de las 21.15, en el Nuevo Francisco Urbano.

La tabla de la zona B en Primera Nacional

Zona B

Colón zona Chacarita
El Colón dinámico que prepara Medrán para intentar volver al triunfo ante Chacarita

Colón empató con Newell's de local y no levanta en reserva

Delfino y la situación de Colón: "Es como querer cambiar el motor de un avión andando"

Colón pretende sepultar la prolongada racha sin marcar en el debut de Medrán

Dibu Martínez volvió al arco de Aston Villa con revés frente a Brentford

Echeverri sumó sus primeros minutos en la derrota de Bayer Leverkusen

La motosierra no tocó a los sobreprecios: Suizo Argentina, el intermediario millonario de la salud

Dibu Martínez volvió al arco de Aston Villa con revés frente a Brentford

Echeverri sumó sus primeros minutos en la derrota de Bayer Leverkusen

La motosierra no tocó a los sobreprecios: Suizo Argentina, el intermediario millonario de la salud

Unión inicia una seguidilla importante con los mismos intérpretes

Nuevo puente Santa Fe - Santo Tomé: 32 pilotes, tres columnas y las primeras vigas en marcha

Unión venció a Defensa y sigue su camino rumbo a la final por el ascenso

Se pone en marcha la Copa Túnel Subfluvial femenina

Se completa la última fecha del Apertura Marcos Méndez

Mirá cómo viene Colón con el arbitraje de Bruno Amiconi

Argentina goleó a Nicaragua en el inicio de la AmeriCup

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"