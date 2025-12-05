Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

La flamante ministra Monteoliva visitó la provincia de Santa Fe: reunión con Pullaro y la fiscal General Vranicich

En su primera visita oficial como ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva mantuvo en Rosario una reunión de coordinación con el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Pablo Cococcioni. Analizaron el despliegue conjunto de fuerzas federales y provinciales en el marco del Plan Bandera.

5 de diciembre 2025 · 18:49hs
La flamante ministra Monteoliva visitó la provincia de Santa Fe: reunión con Pullaro y la fiscal General Vranicich

La flamante ministra Monteoliva visitó la provincia de Santa Fe: reunión con Pullaro y la fiscal General Vranicich

La flamante ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, visitó este viernes la provincia de Santa Fe y encabezó en Rosario una reunión de trabajo con el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, para evaluar el funcionamiento y la continuidad del Plan Bandera, el operativo conjunto que desde hace dos años articulan fuerzas federales y provinciales en la ciudad.

El encuentro se desarrolló en la Sede de Gobierno en Rosario y marcó la primera actividad oficial de Monteoliva tras asumir en reemplazo de Patricia Bullrich, recientemente electa senadora nacional. La ministra destacó la importancia de reforzar la estrategia de coordinación que viene sosteniendo la Nación junto a la Provincia.

“A los rosarinos quiero transmitirles que el Plan Bandera es una prioridad, que se fortalece día a día y que el esfuerzo de Nación se suma al trabajo de la Provincia. Entendemos que es la única manera para seguir generando los resultados que tenemos hasta el momento”, sostuvo en conferencia de prensa.

monteoliva
La flamante ministra Monteoliva visit&oacute; la provincia de Santa Fe: reuni&oacute;n con Pullaro y la fiscal General Vranicich

La flamante ministra Monteoliva visitó la provincia de Santa Fe: reunión con Pullaro y la fiscal General Vranicich

Por su parte, Cococcioni realizó un reconocimiento a la gestión de Bullrich y valoró la continuidad del trabajo conjunto con la nueva funcionaria: “Hacemos un gran reconocimiento a estos dos años de gestión de la saliente ministra Patricia Bullrich y no dudamos de que vamos a seguir este trabajo”, remarcó.

El ministro subrayó la experiencia de Monteoliva, quien previamente se desempeñó como secretaria de Seguridad: “Es una persona sumamente preparada y con la cual hace un año y medio veníamos trabajando codo a codo. Es una parte fundamental, ella y su equipo, de los resultados que se han logrado en la provincia de Santa Fe, particularmente en Rosario, en la reducción de los terribles indicadores de violencia que hemos recibido en diciembre de 2023”.

Monteoliva reafirmó el compromiso del Gobierno nacional de sostener la presencia federal en el territorio santafesino: “Para nosotros es fundamental tener presencia y acompañamiento permanente en la ciudad de Rosario. El Plan Bandera es parte de nuestros ejes fundamentales de gobierno”, señaló.

De la reunión participaron también Martin Ferlauto (secretario de Seguridad), Federico Angelini (subsecretario de Intervención Federal), Germán Pugnaloni (director de Normativa y Enlace con la Justicia) y otros funcionarios.

El encuentro dejó planteada la continuidad del esquema de acción conjunta en un contexto donde Rosario sigue siendo el punto más crítico en materia de seguridad pública, y donde la coordinación entre Nación y Provincia aparece como un eje central para sostener los avances alcanzados en los últimos meses.

Reunión con la fiscal general Vranicich

La Fiscal General, María Cecilia Vranicich, mantuvo este viernes en Rosario la primera reunión de trabajo con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, en el marco de la visita oficial que la funcionaria nacional realizó a la ciudad.

Durante el encuentro institucional, ambas autoridades coincidieron en fortalecer la articulación que vienen llevando adelante desde el inicio de la gestión nacional en materia de seguridad, y destacaron los resultados alcanzados a partir del trabajo conjunto.

Vranicich subrayó la importancia de la coordinación interinstitucional y afirmó que “los Ministerios Públicos Fiscales deben trabajar coordinadamente con los demás poderes del Estado, de los distintos niveles, fundamentalmente con los ministerios de Seguridad, tanto de Nación como de Provincia. De esa manera venimos trabajando y con la misma lógica continuaremos”.

La reunión se inscribe en una agenda común orientada a mejorar las capacidades operativas, de investigación y de respuesta ante los delitos complejos, especialmente en un contexto de desafíos persistentes para la ciudad de Rosario y la región.

Santa Fe Vranicich ministra seguridad
Noticias relacionadas
fallo historico por el humo: la corte obliga a nacion y a la provincia a ejecutar un plan contra la quema de islas

Fallo histórico por el humo: la Corte obliga a Nación y a la provincia a ejecutar un plan contra la quema de islas

Recomendaciones para disfrutar al aire en Santa Fe, ante el calor y para evitar intoxicaciones.

Llegó el calor a Santa Fe y las comidas al aire libre: cómo cuidar los alimentos para evitar accidentes

Altas temperaturas en la ciudad de Santa Fe 

Otra jornada de calor para este viernes en la ciudad de Santa Fe

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este viernes

Lo último

Gamba se despidió, Unión lo abrazó: un adiós cargado de historia y emoción

Gamba se despidió, Unión lo abrazó: un adiós cargado de historia y emoción

Así sería el camino de la Selección a la soñada final del Mundial 2026

Así sería el camino de la Selección a la soñada final del Mundial 2026

La estudiante santafesina y abanderada de la UTN que viajará a Silicon Valley para representar a la Argentina

La estudiante santafesina y abanderada de la UTN que viajará a Silicon Valley para representar a la Argentina

Último Momento
Gamba se despidió, Unión lo abrazó: un adiós cargado de historia y emoción

Gamba se despidió, Unión lo abrazó: un adiós cargado de historia y emoción

Así sería el camino de la Selección a la soñada final del Mundial 2026

Así sería el camino de la Selección a la soñada final del Mundial 2026

La estudiante santafesina y abanderada de la UTN que viajará a Silicon Valley para representar a la Argentina

La estudiante santafesina y abanderada de la UTN que viajará a Silicon Valley para representar a la Argentina

La flamante ministra Monteoliva visitó la provincia de Santa Fe: reunión con Pullaro y la fiscal General Vranicich

La flamante ministra Monteoliva visitó la provincia de Santa Fe: reunión con Pullaro y la fiscal General Vranicich

Cuándo y cómo cobran las autoridades de mesa de las últimas elecciones

Cuándo y cómo cobran las autoridades de mesa de las últimas elecciones

Ovación
Argentina encabezará el grupo J del Mundial: ¿a quiénes enfrentará?

Argentina encabezará el grupo J del Mundial: ¿a quiénes enfrentará?

Mundial 2026: ¿Cómo juega y quién es la figura de Austria, rival de Argentina en el Grupo J?

Mundial 2026: ¿Cómo juega y quién es la figura de Austria, rival de Argentina en el Grupo J?

Argelia, un rival con historia, experiencia y peligrosidad para la Argentina en el Mundial 2026

Argelia, un rival con historia, experiencia y peligrosidad para la Argentina en el Mundial 2026

Las claves de Jordania, el debutante mundialista que enfrentará a Argentina

Las claves de Jordania, el debutante mundialista que enfrentará a Argentina

Mundial 2026: dónde jugará la Selección argentina en el Grupo J

Mundial 2026: dónde jugará la Selección argentina en el Grupo J

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"