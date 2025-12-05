En su primera visita oficial como ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva mantuvo en Rosario una reunión de coordinación con el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Pablo Cococcioni. Analizaron el despliegue conjunto de fuerzas federales y provinciales en el marco del Plan Bandera.

La flamante ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva , visitó este viernes la provincia de Santa Fe y encabezó en Rosario una reunión de trabajo con el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni , para evaluar el funcionamiento y la continuidad del Plan Bandera , el operativo conjunto que desde hace dos años articulan fuerzas federales y provinciales en la ciudad.

El encuentro se desarrolló en la Sede de Gobierno en Rosario y marcó la primera actividad oficial de Monteoliva tras asumir en reemplazo de Patricia Bullrich , recientemente electa senadora nacional. La ministra destacó la importancia de reforzar la estrategia de coordinación que viene sosteniendo la Nación junto a la Provincia.

“A los rosarinos quiero transmitirles que el Plan Bandera es una prioridad, que se fortalece día a día y que el esfuerzo de Nación se suma al trabajo de la Provincia. Entendemos que es la única manera para seguir generando los resultados que tenemos hasta el momento”, sostuvo en conferencia de prensa.

monteoliva La flamante ministra Monteoliva visitó la provincia de Santa Fe: reunión con Pullaro y la fiscal General Vranicich

Por su parte, Cococcioni realizó un reconocimiento a la gestión de Bullrich y valoró la continuidad del trabajo conjunto con la nueva funcionaria: “Hacemos un gran reconocimiento a estos dos años de gestión de la saliente ministra Patricia Bullrich y no dudamos de que vamos a seguir este trabajo”, remarcó.

El ministro subrayó la experiencia de Monteoliva, quien previamente se desempeñó como secretaria de Seguridad: “Es una persona sumamente preparada y con la cual hace un año y medio veníamos trabajando codo a codo. Es una parte fundamental, ella y su equipo, de los resultados que se han logrado en la provincia de Santa Fe, particularmente en Rosario, en la reducción de los terribles indicadores de violencia que hemos recibido en diciembre de 2023”.

Monteoliva reafirmó el compromiso del Gobierno nacional de sostener la presencia federal en el territorio santafesino: “Para nosotros es fundamental tener presencia y acompañamiento permanente en la ciudad de Rosario. El Plan Bandera es parte de nuestros ejes fundamentales de gobierno”, señaló.

De la reunión participaron también Martin Ferlauto (secretario de Seguridad), Federico Angelini (subsecretario de Intervención Federal), Germán Pugnaloni (director de Normativa y Enlace con la Justicia) y otros funcionarios.

El encuentro dejó planteada la continuidad del esquema de acción conjunta en un contexto donde Rosario sigue siendo el punto más crítico en materia de seguridad pública, y donde la coordinación entre Nación y Provincia aparece como un eje central para sostener los avances alcanzados en los últimos meses.

Reunión con la fiscal general Vranicich

La Fiscal General, María Cecilia Vranicich, mantuvo este viernes en Rosario la primera reunión de trabajo con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, en el marco de la visita oficial que la funcionaria nacional realizó a la ciudad.

Durante el encuentro institucional, ambas autoridades coincidieron en fortalecer la articulación que vienen llevando adelante desde el inicio de la gestión nacional en materia de seguridad, y destacaron los resultados alcanzados a partir del trabajo conjunto.

Vranicich subrayó la importancia de la coordinación interinstitucional y afirmó que “los Ministerios Públicos Fiscales deben trabajar coordinadamente con los demás poderes del Estado, de los distintos niveles, fundamentalmente con los ministerios de Seguridad, tanto de Nación como de Provincia. De esa manera venimos trabajando y con la misma lógica continuaremos”.

La reunión se inscribe en una agenda común orientada a mejorar las capacidades operativas, de investigación y de respuesta ante los delitos complejos, especialmente en un contexto de desafíos persistentes para la ciudad de Rosario y la región.