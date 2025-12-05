Barrio Candioti Sur, en jaque por la inseguridad: alertan sobre el incremento de trapitos y limpiavidrios en la zona

Nuevos videos de robos y intentos de ingresos a edificios y comercios, sumados a delincuentes que caminan por los techos, pusieron en alerta a los vecinos.

Barrio Candioti Sur es noticia en los últimos días por el incremento de hechos de inseguridad que denuncian los vecinos. En las últimas semanas se registraron diversos episodios de robo e intentos de hurtos, desde arrebatos en la vía pública, pasando por el vandalismo y robo de vehículos estacionados, como también el ingresos a viviendas.

Además, los vecinos del barrio expresaron su profunda preocupación por la escalada de robos que se cometen bajo una misma y peligrosa modalidad: el acceso a las viviendas a través de los techos.

Robos en barrio candioti sur Sobre calle Ituzaingó. Un delincuente intentando treparse al balcón de un edificio y llevándose las luces de un almacén de barrio Candioti Sur.

Bares y trapitos

Según los vecinos, la llegada del calor y el crecimiento de la afluencia de los santafesinos a los bares del barrio, atrajo nuevamente la presencia de trapitos al barrio, a los cuales sindicaron e identificaron en muchos de los casos de inseguridad como los autores.

Las zonas más críticas, según narran los vecinos, son las relacionadas a Calchines y Lavalle, el sector de la planta potabilizadora de Assa, Dorrego e Ituzaingó y calle Vélez Sarsfield con Alem, áreas donde los trapitos y cuidacoches "ya le tomaron el tiempo a la Policía y a la GSI".

"Ellos tienen las maniobras habituadas y muy bien aceitada, porque cuando pasa un patrullero, se esconden, dan la vuelta manzana y vuelven al mismo sector", contó Alfonso, vecino del barrio a UNO Santa Fe.

"Cuando los bares cierran quedan deambulando por el barrio buscando oportunidad de robos, como autos estacionados en la calle o las luces de frentistas y comerciantes", continuó agregando el vecino.

Pisadas en la madrugada y el terror de los robos que bajan de los techos

Según denunciaron los vecinos a UNO Santa Fe, la situación, que se arrastra desde hace un par de meses, convirtió a las terrazas y techos de las casas en vías de escape y paso para los delincuentes, que incluso son escuchados por los mismos vecinos en plena madrugada.

El epicentro de la problemática se ubica en las manzana comprendidas entre las calles Vélez Sarsfield, Gobernador Candioti, Dorrego y Sargento Cabral.

Edificios abandonados: los puntos ciegos del delito

Según el relato de una de las vecinas, los ladrones encuentran fácil acceso en las viviendas y edificios abandonados, al igual que en las obras en construcción, aprovechando la vulnerabilidad de los inmuebles sin vigilancia:

El histórico edificio de la empresa Proinsa, actualmente abandonado, ubicado en la esquina de Dorrego y Gobernador Candioti, es señalado como un punto clave: “Como no hay luces y no hay gente es un fácil acceso”, detalló la vecina de barrio Candioti Sur, afirmando que desde allí los delincuentes acceden fácilmente al corazón de la manzana.

Casas abandonadas o en obra en la cuadra también son utilizadas como trampolín para ingresar a la propiedad de los vecinos.

La vecina relató un episodio vivido en su propia casa hace un par de días, cuando cerca de las 3 de la mañana escuchó "pisadas tremendas en la terraza". La situación despertó a toda la familia y a los vecinos linderos, quienes al prender las luces, notaron que el delincuente había usado el lugar como un “intermedio para pasar a otros lados”.