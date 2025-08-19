Uno Santa Fe | Ovación | Asunción

Los Leoncitos se subieron a lo más alto del podio en Asunción

El seleccionado masculino juvenil de Argentina le ganó en la final a Canadá por 4-2 y se quedó con la medalla dorada en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Ovación

Por Ovación

19 de agosto 2025 · 08:30hs
En hockey

En hockey, todo lo que brilla es oro: Los Leoncitos, en lo más alto del podio en los Juegos Panamericanos que se disputan en Asunción.

Con la medalla de oro que consiguió el seleccionado masculino junior de hockey sobre césped, Argentina desplazó a Chile del quinto puesto del medallero de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, al igualarlo en 14 oros, pero acumular 26 de plata y 17 de bronce, contra 9 y 13 de los trasandinos. Los Leoncitos superaron en la final a Canadá por 4 a 2, con goles de Tomás Ruiz, Mateo Torrigiani, Bruno Correa y Nicolás Rodríguez, terminando su participación invictos.

Los Leoncitos lograron el oro

En su camino al oro, el equipo conducido técnicamente por Juan Ignacio Gilardi, había superado con claridad a sus tres rivales de la fase clasificatoria, por el Grupo A: 11-0 a Brasil, 8-0 a Estados Unidos y 20-0 a Paraguay. Y en semifinales le ganó 5 a 0 a Chile. Además de terminar invicto, recién hoy, en la final, recibieron sus primeros dos goles en contra. Una campaña extraordinaria.

Argentina le ganó 4-2 a Canadá en la gran final con goles de Tomás Ruiz, Mateo Torrigiani, Bruno Correa y Nicolás Rodríguez, terminando su participación invictos.

El plantel de Los Leoncitos estuvo conformado por: Joaquín Ruiz Saporiti, Matías Andreotti, Luciano Del Pozo, Lorenzo Somaini, Nicolás Rodríguez, Thiago Zalazar, Tomás Ruiz Saporiti, Juan Pedro Fernández, Mateo Serrano Zubeldía, Juan Cruz Boretti, Lautaro Martínez, Santiago Fernández, Bruno Correa Sangiacomo, Joaquín Costa, Mateo Torrigiani y Joaquín Barberis Turano, más las reservas Lucas Boretti y Facundo Falchetto.

Las Leoncitas van por la gloria

Argentina goleó 4-1 Chile con 3 goles de Milagros Alastra y 1 de la abanderada Juana Castellaro, y avanzó a la Final de los II Juegos Panamericanos Asunción 2025. En la fase de grupos, el equipo liderado por Juan Martín López derrotó 3-0 a Uruguay (Sol Guinet, Pilar Pishton y Delfina Persoglia), 6-0 a Canadá (Milagros Alastra x3, Pilar Pishton x2 y Sol Guinet) y 12-0 a Paraguay (Lara Casas x3, Lourdes Pishton x2, Juana Castellaro, Victoria Falasco, María Di Santo, Bárbara Raposo, Sol Olalla, Sol Guignet y Máxima Duportal). Este martes a las 19:45 hs. van por el oro frente a los Estados Unidos

El plantel de Las Leoncitas está conformado por: Lourdes Pisthon Santos, Pilar Pisthon Santos, Sol Guignet Guiñazú, Sol Olalla De Labra, María de los Milagros Di Santo, Bárbara Raposo Ruiz, Delfina Mussari Carmona, Carolina Lardies, Milagros Del Valle Alastra Guillén, Delfina Persoglia, Máxima Duportal, Mercedes Artola, Lara Casas, Zoe Díaz De Armas, Juana Castellaro Morello y Victoria Falasco; y Catalina Stamati y Lucía Ladrón De Guevara como reservas.

Asunción Argentina Juegos Panamericanos
Noticias relacionadas
El ex Unión, Dante Nicola, tercero desde la izquierda, con la medalla de oro conseguida en Asunción.

Doble dorada en la última jornada para la natación en Asunción

Malena Santillán, segunda desde la izquierda, con la medalla de plata por la posta femenina en los 4x200m.

Malena Santillán sumó su tercera medalla en los Panamericanos Junior

En la posta 4x100 relevo combinado mixto, Dante Nicola, tercero desde la izquierda, logró medalla de plata.

Dante Nicola logró medalla de plata en los Juegos Panamericanos Junior

Oro y récord panamericano para Malena Santillán en Asunción del Paraguay.

Malena Santillán logró medalla de oro en Asunción del Paraguay

Lo último

Maizon Rodríguez: En Unión me piden girar la pelota rápido y ser más seguro

Maizon Rodríguez: "En Unión me piden girar la pelota rápido y ser más seguro"

Los Pumas tienen novedades en su plantel para la revancha

Los Pumas tienen novedades en su plantel para la revancha

Las Panteras tienen lista definitiva para el Mundial de Tailandia

Las Panteras tienen lista definitiva para el Mundial de Tailandia

Último Momento
Maizon Rodríguez: En Unión me piden girar la pelota rápido y ser más seguro

Maizon Rodríguez: "En Unión me piden girar la pelota rápido y ser más seguro"

Los Pumas tienen novedades en su plantel para la revancha

Los Pumas tienen novedades en su plantel para la revancha

Las Panteras tienen lista definitiva para el Mundial de Tailandia

Las Panteras tienen lista definitiva para el Mundial de Tailandia

El santafesino Nahuel Retamoso peleará con el Potro Eniz en Dolores

El santafesino Nahuel Retamoso peleará con el Potro Eniz en Dolores

Santa Fe tuvo un saldo positivo en la gira realizada por Mendoza

Santa Fe tuvo un saldo positivo en la gira realizada por Mendoza

Ovación
Madelón: Lo que le pasa a Colón no es bueno para el fútbol de Santa Fe

Madelón: "Lo que le pasa a Colón no es bueno para el fútbol de Santa Fe"

Con cambios en la grilla, así será la actividad en el Prefederal y en la A2

Con cambios en la grilla, así será la actividad en el Prefederal y en la A2

El santafesino Nahuel Retamoso peleará con el Potro Eniz en Dolores

El santafesino Nahuel Retamoso peleará con el Potro Eniz en Dolores

Santa Fe tuvo un saldo positivo en la gira realizada por Mendoza

Santa Fe tuvo un saldo positivo en la gira realizada por Mendoza

Las Panteras tienen lista definitiva para el Mundial de Tailandia

Las Panteras tienen lista definitiva para el Mundial de Tailandia

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!