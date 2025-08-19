Los Leoncitos se subieron a lo más alto del podio en Asunción

El seleccionado masculino juvenil de Argentina le ganó en la final a Canadá por 4-2 y se quedó con la medalla dorada en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

En hockey, todo lo que brilla es oro: Los Leoncitos, en lo más alto del podio en los Juegos Panamericanos que se disputan en Asunción.

Con la medalla de oro que consiguió el seleccionado masculino junior de hockey sobre césped, Argentina desplazó a Chile del quinto puesto del medallero de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, al igualarlo en 14 oros, pero acumular 26 de plata y 17 de bronce, contra 9 y 13 de los trasandinos. Los Leoncitos superaron en la final a Canadá por 4 a 2, con goles de Tomás Ruiz, Mateo Torrigiani, Bruno Correa y Nicolás Rodríguez, terminando su participación invictos.

En su camino al oro, el equipo conducido técnicamente por Juan Ignacio Gilardi, había superado con claridad a sus tres rivales de la fase clasificatoria, por el Grupo A: 11-0 a Brasil, 8-0 a Estados Unidos y 20-0 a Paraguay. Y en semifinales le ganó 5 a 0 a Chile. Además de terminar invicto, recién hoy, en la final, recibieron sus primeros dos goles en contra. Una campaña extraordinaria.

El plantel de Los Leoncitos estuvo conformado por: Joaquín Ruiz Saporiti, Matías Andreotti, Luciano Del Pozo, Lorenzo Somaini, Nicolás Rodríguez, Thiago Zalazar, Tomás Ruiz Saporiti, Juan Pedro Fernández, Mateo Serrano Zubeldía, Juan Cruz Boretti, Lautaro Martínez, Santiago Fernández, Bruno Correa Sangiacomo, Joaquín Costa, Mateo Torrigiani y Joaquín Barberis Turano, más las reservas Lucas Boretti y Facundo Falchetto.

Las Leoncitas van por la gloria

Argentina goleó 4-1 Chile con 3 goles de Milagros Alastra y 1 de la abanderada Juana Castellaro, y avanzó a la Final de los II Juegos Panamericanos Asunción 2025. En la fase de grupos, el equipo liderado por Juan Martín López derrotó 3-0 a Uruguay (Sol Guinet, Pilar Pishton y Delfina Persoglia), 6-0 a Canadá (Milagros Alastra x3, Pilar Pishton x2 y Sol Guinet) y 12-0 a Paraguay (Lara Casas x3, Lourdes Pishton x2, Juana Castellaro, Victoria Falasco, María Di Santo, Bárbara Raposo, Sol Olalla, Sol Guignet y Máxima Duportal). Este martes a las 19:45 hs. van por el oro frente a los Estados Unidos

El plantel de Las Leoncitas está conformado por: Lourdes Pisthon Santos, Pilar Pisthon Santos, Sol Guignet Guiñazú, Sol Olalla De Labra, María de los Milagros Di Santo, Bárbara Raposo Ruiz, Delfina Mussari Carmona, Carolina Lardies, Milagros Del Valle Alastra Guillén, Delfina Persoglia, Máxima Duportal, Mercedes Artola, Lara Casas, Zoe Díaz De Armas, Juana Castellaro Morello y Victoria Falasco; y Catalina Stamati y Lucía Ladrón De Guevara como reservas.