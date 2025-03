Los Pumas 7´s afrontarán la quinta etapa del circuito mundial de seven

Los otros grupos del torneo que se jugará en el flamante Kai Tak Sports Park serán los siguientes: B: Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica y Uruguay. C: Francia, Kenia, Gran Bretaña y España.La de Hong Kong será la quinta etapa de la temporada regular que finalizará el 5 y 6 de abril en Singapur, mientras que luego los 8 mejor clasificados jugarán la Gran Final en Los Ángeles. Argentina lidera el ranking del Circuito con 68 puntos, España tiene 64, Fiji y Sudáfrica 62 y Francia 46.

“Hace muchos años que no jugamos finales o jugamos por la medalla ahí. Las expectativas son muy grandes”, marcó el entrenador del seleccionado. Hong Kong es la etapa del Circuito Mundial que tiene a los Pumas 7s enfocados y metidos de lleno para poder hacer un gran torneo y revertir la imagen de años anteriores en un lugar que siempre le fue muy complicado a la hora de jugar" expresó Santiago Gómez Cora.

image.png Los Pumas 7´s regresarán este fin de semana a la competencia en el Circuito Internacional en el Seven de Hong Kong.

El head coach del seleccionado argentino de juego reducido manifestó que "Si bien no pensamos en los resultados sabemos que haciendo las cosas bien van a llegar. Creo que ahora hay que ver cómo manejamos las emociones, algo que el año pasado no supimos hacer. No sólo no ganamos, sino que jugamos mal”.

El plantel de Los Pumas 7s para el Seven de Hong Kong es el que se detalla a continuación: Santiago Álvarez, Tomás Elizalde, Agustín Fraga, Luciano González, Matteo Graziano, Alejo Lavayén, Santiago Mare, Marcos Moneta, Matías Osadczuk, Joaquín Pellandini, Facundo Pueyrredón, Germán Schulz, Tobías Wade y Santino Zangara.

Los partidos de Los Pumas 7's en el Seven de Hong Kong

Argentina-Irlanda , viernes 28 de marzo a las 2:11.

Argentina-Estados Unidos, viernes 28 de marzo a las 5:21

Argentina-Fiji, sábado 29 de marzo a las 1:11.