Los Pumas 7's se consagraron tetracampeones en Vancouver

Los Pumas se quedaron con el cuarto título consecutivo en el Rugby Seven de Vancouver: vencieron en la final por 19-12 a Sudáfrica en el Estadio BC Place. El equipo argentino comenzó con todo en el partido. A falta de dos minutos para el final de la primera mitad ya ganaba 12-0 por los tries de Luciano González Rizzoni y la posterior conversión. De este modo, los dirigidos por Santiago Gómez Cora que no viajo pero si lo hizo Leo Garavano, obtuvo su cuarto título al hilo en la capital canadiense.