Los Pumas 7's son tricampeones del Seven de Vancouver

La selección argentina venía de imponerse en el último choque con los neozelandeses, en las semifinales de Dubai por 21-19 (el 3 de diciembre de 2023), y mantuvo ese andar triunfante ante los kiwis. Los Pumas 7’s fueron protagonistas en las cuatro finales de la actual temporada (Dubai, Ciudad del Cabo, Perth y Vancouver), en las que lograron tres éxitos y sufrieron un traspié. En el cotejo por la medalla de Bronce, Francia goleó a los Estados Unidos por 42-12 con seis tries (uno de ellos de Antoine Dupont).

Seven2.jpg Matías Osadczuk jugó un gran partido ante Nueva Zelanda en la final, marcando tres ensayos. Prensa UAR

Los dirigidos por Santiago Gómez Cora y Leonardo Gravano establecieron una secuencia en Vancouver de 18 partidos sin derrotas (17 éxitos y un empate con Francia por 12-12 en el certamen de 2022); la última caída de la selección nacional en territorio canadiense fue el 10 de marzo de 2019 en las semifinales por la Copa de Plata ante Nueva Zelanda por 26-21.

El próximo fin de semana se desarrollará la quinta etapa del SVNS 2024 con el Seven de Los Ángeles (1º, 2 y 3 de marzo), certamen en el cual Los Pumas 7’s competirán en la Zona A con Sudáfrica, Irlanda y España; en la Zona B se medirán los Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia y Samoa, y en la Zona C estarán Francia, Fiji, Gran Bretaña y Canadá.

La tercera y última jornada, en las semifinales se volvieron a cruzar los caminos de la Argentina y los Estados Unidos, que no se veían las caras desde las semifinales por el noveno puesto del Seven de Sydney de la temporada 2022/2023. Y en esta oportunidad, el conjunto argentino se mostró contundente; los tres tries en el primer capítulo (Joaquín Pellandini y dos anotaciones de Matías Osadczuk) establecieron un parcial dominante (por 21-7 con el try de Perry Baker).

En la segunda parte, el seleccionado nacional golpeó al minuto de juego con el try de Tobías Wade y luego, con la conquista de Agustín Fraga, los números ya fueron categóricos (35-7). Madison Hughes descontó con dos tries, pero el triunfo argentino no estuvo comprometido (35-19), y cumplió con la asistencia perfecta en las finales de la temporada.Los cinco tries argentinos fueron de Osadczuk (2), Pellandini, Wade y Fraga; Wade aportó cuatro conversiones y Pellandini acertó una conversión.

Seven3.jpg El riojano de 26 años, Luciano González fue elegido como el MVP de la final, entre Pumas y All Blacks. Prensa UAR

Los All Blacks representan siempre una gran exigencia, y esa certeza se rubricó con el comienzo adverso, porque con dos rápidas conquistas (Joe Weber y Brady Rush) se pusieron en ventaja por 12-0. Pero la adversidad no detuvo al conjunto argentino, que nuevamente resurgió con grandeza. Marcos Moneta abrió el camino, y luego el potente Luciano González cerró el parcial igualado (12-12). En el reinicio de las acciones, llegó el show de Matías Osadczuk, autor de un hat-trick definitivo para imponer una distancia inalcanzable (31-12) y una victoria absoluta, que se selló con el try de Matteo Graziano (36-12). En un segundo de plena contundencia, el seleccionado argentino se abrazó nuevamente al Oro en Vancouver.

La Argentina repitió su alineación para afrontar en cotejo decisivo en el BC Place Stadium: Luciano González, Santiago Álvarez Fourcade (capitán) y Germán Schulz; Joaquín Pellandini, Tobías Wade, Matías Osadczuk y Marcos Moneta; después entraron Gastón Revol, Tomás Elizalde, Matteo Graziano, Agustín Fraga y Rodrigo Isgró. Tres de los seis tries del equipo argentino los apoyó Osadczuk, y las otras conquistas fueron de Moneta, González y Graziano; Wade, goleador del seleccionado, aportó tres conversiones.