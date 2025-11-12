Santa Fe comenzó con la preparación para el Seven de la República

Pablo Pfirter será el head coach del seleccionado de la Unión Santafesina de Rugby que afrontará la competencia de Seven en Paraná el 29 y 30 de noviembre

Pablo Pfirter es el head coach del combinado de juego reducido que afrontará el Seven de la República.

Se viene la 41° edición del Seven de la República en la ciudad de Paraná. El certamen organizado conjuntamente por la Unión Argentina de Rugby (UAR) y la Unión Entrerriana de Rugby (UER) se disputará el fin de semana del 29 y 30 de noviembre. El torneo se disputará en las sedes de El Plumazo (Club Atlético Estudiantes) y en canchas de Tortuguita y Yarará (Paraná Rowing Club).

El Seven de la República es una inmejorable oportunidad para despedir el año rugbístico, pero también es una gran propuesta para que los seleccionados de las Uniones provinciales y los seleccionados nacionales de Uruguay y Paraguay, compartan experiencias y se viva un ambiente único de camaradería.

En esta ocasión, el evento contará con dos jornadas intensas de competencia y se disputarán en simultáneo los certámenes masculinos (Campeonato y Ascenso) y Femeninos (mayores y juveniles).

Santa Fe arrancó la preparación

El pasado fin de semana comenzó el trabajo del seleccionado de Seven de la Unión Santafesina de Rugby que afrontará el Seven de la República en Paraná el último fin de semana de noviembre. El head coach del combinado santafesino es Pablo Pfirter, quien de esta manera continúa con el combinado de juego reducido. EL entrenamiento se llevó a cabo en las instalaciones que Santa Fe Rugby posee en Sauce Viejo.

Ahora el grupo de trabajo vuelve a entrenar con sus clubes, ya que este fin de semana se disputará el Seven a side Ciudad de Rafaela organizado por el CRAR, y luego, el sábado 22 de noviembre, será el turno del segundo Seven organizado por Santa Fe Rugby en Sauce Viejo, y es para que los equipos dispongan de dichos jugadores.

Si armó un plantel de doce jugadores que representará a la USR en el seven de la ciudad de Rafaela. Para ello se trabajó el lunes en las instalaciones de Querandí RC, y ahora, lo volverán a hacer este jueves en el mismo escenario. Misma situación la semana que viene. Pero tras el torneo de la escuadra de Sauce Viejo, entrenarán marte 25 y jueves 27, y el viernes 28 ya viajan a Paraná.

image El seleccionado de la Unión Santafesina se prepara para afrontar el Seven de la República.

El grupo de trabajo que encabeza Pablo Pfirter como entrenador principal cuenta con el siguiente staff: Ignacio Carballo, Gastón Sgroi, Maximiliano Bertholt como entrenadores; José Jacquat es el preparador físico; Joaquín Rodríguez el kinesiólogo; Esteban Formichelli el nutricionista; Juan Manuel Agudo el médico; los managers son Agustín Leiva, Horacio Barbotti, Andrés Rolón y Daniel Pfirter, mientras que los enlaces de la USR son Jorge Bruzzone y Cosme Maciel.

En la edición 2024, en el cual Mar del Plata se quedó por primera vez en lo más alto de la Zona Campeonato, al ganarle en la final a Córdoba por 19 a 15, el representativo de Santa Fe quedó en la octava posición, tras caer frente a San Juan por 26 a 12. En 2023, quedó en el puesto 11°, tras derrotar a los sanjuaninos 31 a 12.

El preseleccionado de Seven de la USR es el que se detalla a continuación: Ignacio Roffinot y Lautaro Rivas (Alma Juniors de Esperanza); Julián Cabral, Tomás Casal, Pietro Croce, Thomas Fernández, Martín Maignien y Darío Medina (Cha Roga); Franco Piergangelli, Juan Moretti, Genaro Giombi, José Gálvez, Mateo Fauda, Santino Corti, Augusto Chemes, Iñaki Carreras y Justo Barcojo (CRAI); Manuel Mandrille y Jerónimo Reda (CRAR).

También lo integran: Francisco De Marco, Facundo Gaete Rosciani, Agustín Kohlbrener, Tomás Marconi, Santiago Miretti (La Salle Jobson); Agustín Fruttero, Lucio Gorosito y José Reynoso (Santa Fe Rugby); Exequiel Benítez, Mateo Bianchi, Ian Daliaverde, Ignacio Hass, Mateo Carughi y Víctor Redondo (Universitario de Santa Fe).