Los Pumas cayeron frente a los All Blacks en Mendoza

Los Pumas perdieron de forma categórica ante los All Blacks por 41 a 12.

El seleccionado argentino de rugby Los Pumas perdió con los All Blacks de Nueva Zelanda por 41 a 12, parcial de 31 a 0, en un cotejo disputado en el estadio Malvinas Argentinas deMendoza que estuvo colmado de público, y correspondiente a la fecha inaugural del Rugby Championship. El elenco conducido por Michael Cheika tuvo un muy flojo primer tiempo, mientras que en el complemento mejoraron, pero hay muchas cuestiones para corregir, básicamente en la obtención, el scrum y el line out, y la defensa.

Los Pumas, con todo listo para jugar con los All Blacks

Los Pumas tuvieron un primer tiempo muy flojo, los 31 puntos de diferencia hablan a las claras de que fue un comienzo complicado. Problemas en la defensa, por momentos perdiendo el contacto, muchos penales, y problemas en el scrum fueron un combo perfecto para que los hombres de negro logren el cometido de imponerse. Los conducidos por Ian Foster fueron claramente superiores, encontraron los espacios y aprovecharon los errores de los argentinos.

Pumas2.jpg El seleccionado argentino recibió una verdadera lección de Nueva Zelanda en el inicio del Rugby Championship. Prensa UAR

En apenas 12 minutos de juego, ya habían marcado tres ensayos. En una gran jugada desde su propio campo, culminó con un ensayo de Dane Cole, luego la visita golpeó, en esta ocasión por intermedio de Ardie Savea. Y como si fuese poco, llegó el ensayo de Jordie Barret y la conversión de McKenzie, que dejó el score 17 a 0. Casi a los 23 minutos, Los Pumas tuvieron la primera clarísima para marcar, pero se le escapó a Lavanini a pocos centímetros del ingoal.

Cuando el reloj marcaba 30 minutos de juego, los All Blacks refrendaron su superioridad, no perdonaron y Rieko Ioane apareció para marcar el cuarto ensayo. Damian McKenzie acertó la patada para ponerse 24 a 0. En el cierre de los primeros cuarenta minutos, llegó otro try de los hombres de negro. Aaron Smith se zambulló en el ingoal argentino para la quinta conquista. McKenzie acertó la conversión para irse al descanso ganando por 31 a 0.

En el segundo tiempo, a pesar de haber mejorado un poco la imagen negativa del período inicial, los argentinos tuvieron una deficitaria obtención, imprecisiones en el line out, problemas en la defensa, y una baja performance en el scrum. Cuando faltaban algo menos de veinte minutos se produjo el ingreso de los rafaelinos Pedro Rubiolo, quien se mostró muy dinámico y participativo, y el primera línea Mayco Vivas.

Pumas3.jpg El primera línea rosarino Lucio Sordoni fue el autor de un try para Los Pumas en el segundo tiempo. Prensa UAR

El rosarino Lucio Sordoni aprovechó el pick and go para romper el 0. Por su parte, Emiliano Boffelli falló la conversión por lo que Nueva Zelanda pasó a ganar por 31 a 5 en 13 minutos del complemento. Cinco minutos después, aprovechando las inconsistencias del conjunto dueño de casa, Bauden Barrett logró escaparse y pasaron ganar por 36 a 5.

El partido estaba totalmente terminado, no pasaba nada atractivo. Los All Blacks bajaron la guardia, y con unos Pumas desorientados, llegó otro ensayo de los hombres de negro, el cual fue conseguido por el debutante Narawa. Parecía que todo terminaba en 41 a 5, pero llegó un try de Agustín Crevy, el ídolo de los pibes, 98 caps para él, amor y señor del maul para dejar la placa en 41 a 12 a favor de Nueva Zelanda.

Tras este cotejo en la provincia de Mendoza, Los Pumas viajarán a Australia para jugar en su segunda presentación el sábado 15 de julio ante los Wallabies, partido que se jugará en el estadio Comm Bank Stadium, en Sidney. Finalmente, por la tercera y última fecha del Rugby Championship, Los Pumas visitarán a Sudáfrica el sábado 29 de julio, en el estadio Ellis Park de Johannesburgo.

Pumas4.jpg Al pie del Cerro de la Gloria, el público y el haka, protagonistas en el Malvinas Argentinas. Prensa UAR

Síntesis:

Los Pumas 12- Nueva Zelanda 41

Los Pumas: Thomás Gallo, Julián Montoya (capitán) y Lucio Sordoni; Matías Alemanno y Tomás Lavannini; Pablo Matera, Juan Martín González y Rodrigo Bruni; Gonzalo Bertranou y Mateo Carreras; Mateo Carreras, Lucio Cinti, Matías Moroni, Bautista Delguy y Emiliano Boffelli. Entrenador: Michael Cheika. Luego ingresaron: Agustín Creevy, Mayco Vivas, Eduardo Bello, Pedro Rubiolo, Santiago Grondona, Lautaro Bazán Vélez, Nicolás Sánchez y Matías Orlando.

Nueva Zelanda: Ethan de Groot, Dane Coles y Tyrel Lomax; Scott Barrett y Josh Lord, Shannon Frizell, 7. Sam Cane (capitán) y Ardie Savea; Aaron Smith y Damian McKenzie; Caleb Clarke. Jordie Barrett, Rieko Ioane, Emoni Narawa y Beauden Barrett. Entrenador: Ian Foster. Luego ingresaron: Codie Taylor, Ofa Tu'ungafasi, Nepo Laulala, Tupou Vaa'i, Dalton Papali'i, Finlay Christie, Richie Mo'unga y Braydon Enno.

Primer tiempo: 5 y 9', Tries de Coles y Savea (NZ); 12, 28 y 39', Goles de McKenzie por Tries de J. Barrett, Ioane y Smith (NZ).

Amonestado: 39', Rodrigo Bruni (A).

Parcial: Argentina 0 – Nueva Zelanda 31.

Segundo Tiempo: 11', Try Sordoni (ARG); 16 y 35', Tries de B. Barrett y Narawa (NZ), y 39', Gol de Boffelli por Try de Creevy (ARG).

Cancha: Estadio Malvinas Argentinas (Mendoza)

Referee: Angus Gardner (Australia)