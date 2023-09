Los Pumas decepcionaron ante Inglaterra en el debut en la Copa del Mundo

Los Pumas no jugaron y perdieron claramente ante Inglaterra en Marsella.

El equipo albiceleste se puso en ventaja por intermedio de un penal convertido por el rosarino Emiliano Boffelli, pero el representativo británico dio vuelta el marcador, aun jugando con uno menos por la expulsión de Tom Curry, a partir de la notable pegada del apertura George Ford, autor de seis penales y tres drops para los dirigidos por el entrenador Steve Borthwick. Los Pumas nunca pudieron imponerse en nada. Dio la sensación de que hubo cero estrategia. No hubo ideas para atacar y estuvieron lejos de entrar en juego. En el final, sólo como premio consuelo, llegó el try de Bruni que pasó a ser meramente anecdótico.

George Ford.jpg El número diez George Ford, marcó todos los puntos para Inglaterra en la victoria ante Los Pumas. UAR

Fue un primer tiempo con muchos condimentos para destacar, en el cual elenco británico se fue al descanso ganando por 12 a 3. Los argentinos comenzaron poniéndose arriba en el marcador con un penal de Boffelli, en el cual recibió Tom Curry una tarjeta amarilla que luego se terminó convirtiendo en roja porque busco la pelota en el aire y chocó con Mallía que debió ser asistido por un corte en la cabeza. En la siguiente acción recibió amarilla Santiago Carreras, lo cual le permitió a Ford igualar las acciones. En casi veinte minutos de juego, Argentina estuvo cerca del try, pero fue anulada la acción de Thomas Gallo a instancias del TMO.

En cuanto al desarrollo se vio muy poco porque el trámite fue bastante desordenado. Comenzaron a aparecer los nervios y la ansiedad, también las imprecisiones sumado al poco control de pelota. A pesar de jugar con 14, Inglaterra aprovechó la efectividad de Ford para conseguir marcar tres drops de modo consecutivo lo que puso el marcador 12 a 3. El que buscó su drop fue el cordobés Santiago Carreras, pero su remate quedó corto a los palos.

En el tramo final se pudo ver a los argentinos cometer muchos errores, a lo que hay que sumarle que jugaron sin la pelota. Indudablemente que contra un equipo como el británico con ganas no alcanzó. Inglaterra, con el 10 inspirado, sabe lo que hace, juegan para que Ford tenga los espacios y no los desaprovechó. Dio la sensación de que Los Pumas estuvieron jugando un test, y los ingleses, un mundial.

En el segundo tiempo, Argentina no jugó bien, tuvo muchas fallas tanto en defensa como en ataque. Se cometieron muchas infracciones, y eso derivó en los penales que le permitió a George Ford marcar varias oportunidades. Por esa vía de los envíos a los postes, los británicos siguieron estirando diferencias, y los sudamericanos no dio muestras de componer su floja actuación. No caben dudas que el complemento se jugó al ritmo de Inglaterra.

Emiliano Boffelli.jpg El wing rosarino Emiliano Boffelli fue el autor de los únicos tres puntos para Argentina. UAR

En la continuidad del Grupo D, el combinado nacional argentino se medirá con el poderoso seleccionado de Samoa, el viernes 22 en el estadio Geoffroy- Guichead de Saint Étienne, desde las 12.05 hora argentina. Luego, será el cruce del sábado 30 de setiembre, en su tercera presentación desde las 10 ante el seleccionado debutante de Chile, partido que se jugará el Stade de la Beaujoire, en Nantes.

Síntesis:

Inglaterra 27- Argentina 10

Inglaterra: Freddie Steward, Jonny May, Joe Marchant, Manu Tuilagi, Elliot Daly, George Ford, Alex Mitchell, Ellis Genge, Jamie George, Dan Cole, Maro Itoje, Ollie Chessum, Courtney Lawes, Tom Curry y Ben Ear. Entrenador: Steve Borthwick. Ingresaron: Theo Dan, Joe Marler, Will Stuart, George Martin, Lewis Ludlam, Danny Care, Marcus Smith, Ollie Lawrence.

Argentina: Thomas Gallo, Julián Montoya (capitán) y Francisco Gómez Kodela; Matías Alemanno y Tomás Lavanini; Pablo Matera, Marcos Kremer y Juan Marín González; Gonzalo Bertranou y Santiago Carreras; Mateo Carreras; Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Emiliano Boffelli y Juan Cruz Mallía. Entrenador: Michael Cheika. Ingresaron: Agustín Creevy, Joel Sclavi, Eduardo Bello, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Rodrigo Bruni, Lautaro Bazán Vélez, Matías Moroni.

Primer tiempo: 4', Penal de Boffelli (A); 9', Penal de Ford (I); 27, 31 y 36', Drops de Ford (I).

Amonestado: 9', Santiago Carreras (A).

Expulsado: 2', Tom Curry (I).

Parcial: Inglaterra 12– Argentina 3.

Segundo tiempo: 5', Penal de Ford (I), 13´, Penal de Ford (I), 18´, Penal de Ford (I), 26´, Penal de Ford (I), 35´ , Penal de Ford (I), 39´ Try Rodrigo Bruni convertido por Emiliano Boffelli.

Referee: Mathieu Raynal (Francia)

Estadio: Stade Vélodrome (Marsella)