Los Pumas están confirmados para la revancha en Vélez Sarsfield

Los rafaelinos Pedro Rubiolo fueron confirmados en la alineación de Los Pumas que jugará con Nueva Zelanda en Buenos Aires

22 de agosto 2025 · 08:19hs
El rafaelino Pedro Rubiolo junto al cordobés Franco Molina serán los segundas líneas en Los Pumas.

El rafaelino Pedro Rubiolo junto al cordobés Franco Molina serán los segundas líneas en Los Pumas.

Los Pumas y los All Blacks confirmaron sus formaciones titulares para el partido que el sábado se disputará en la cancha de Vélez, en el segundo encuentro de ambos equipos en el Rugby Championship.En relación al encuentro disputado en Córdoba, el head coach del equipo albiceleste, Felipe Contepomi, dispuso dos cambios en el XV titular: Juan González jugará por Marcos Kremer y Mateo Carreras reemplazará a Rodrigo Isgró. Es importante destacar que los rafaelinos Mayco Vivas y Pedro Rubiolo serán titulares.

Todo listo para la revancha en Vélez

Tras lo que fue la caída por 41-24 en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, Los Pumas y los All Blacks volverán a enfrentarse este sábado 23 de agosto en el Jose Amalfitani de Liniers (Vélez). Será el octavo enfrentamiento entre ambos seleccionados en el estadio de la Capital Federal, siendo éste el que más recibió a los hombres de negro en nuestro país. El de éste sábado se jugará desde las 18:10 horas y contará con transmisión de ESPN.

Respecto del partido anterior, Felipe Contepomi, head coach del Seleccionado Nacional, dispuso dos cambios en el XV inicial: Juan González por Marcos Kremer y Mateo Carreras por Rodrigo Isgró.

Un hecho a destacar es que con motivo del décimo aniversario de la FUAR, Los Pumas vestirán camisetas con números diseñados especialmente para conmemorar una década de trabajo de la fundación, enfocada en la asistencia integral de los jugadores que sufrieron lesiones graves y leves dentro de la cancha.

En consecuencia, en la primera línea de Los Pumas actuarán Mayco Vivas, Julián Montoya y Pedro Delgado. En la segunda estarán Franco Molina y Pedro Rubiolo. En tanto que en la tercera línea lucirán la camiseta de Los Pumas Pablo Matera, Juan Martín González y Joaquín Oviedo, como octavo.

image
En el elenco albiceleste, Felipe Contepomi dispuso que Juan González juegue por Marcos Kremer y Mateo Carreras reemplace a Rodrigo Isgró.

En el elenco albiceleste, Felipe Contepomi dispuso que Juan González juegue por Marcos Kremer y Mateo Carreras reemplace a Rodrigo Isgró.

Por el lado de los All Blacks, el head coach del seleccionado de Nueva Zelanda, Scott Robertson, decidió que Simon Parker haga su presentación en el combinado oceánico como octavo, en tanto que Wallace Sititi ocupará un lugar en el banco de suplentes. De esta manera, la primera línea del equipo de Los Kiwis estará formada con Ethan de Groot, Codie Taylor y Fletcher Newell. Scott Barrett y Fabian Holland actuarán en la segunda y Ardie Savea, Tupou Vaa'i y Simon Parker se posicionarán en la tercera.

Entre los backs, Robertson decidió mantener a Cortez Ratima como medio scrum, con Beauden Barrett como apertura. En tanto que Billy Proctor y Jordie Barrett mantendrán sus lugares como centros, y Sevu Reece y Rieko Ioane jugarán como wines y Will Jordan será el fullback.

Los Pumas para la revancha en Vélez

A continuación, la formación de Los Pumas para enfrentar a los All Blacks:

1- Mayco Vivas, 2- Julián Montoya (C), 3- Pedro Delgado, 4- Franco Molina, 5- Pedro Rubiolo, 6- Pablo Matera, 7- Juan Martín González, 8- Joaquín Oviedo, 9- Gonzalo García, 10- Tomás Albornoz, 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Bautista Delguy, 15- Juan Cruz Mallía

Suplentes: 16- Ignacio Ruiz, 17- Nahuel Tetaz Chaparro, 18- Joel Sclavi, 19- Guido Petti, 20- Marcos Kremer, 21- Simón Benítez Cruz, 22- Santiago Carreras, 23- Justo Piccardo.

Los Pumas All Blacks revancha
El equipo del Hospital Garrahan realizó una cirugía compleja a un niño de ocho años con un tumor abdominal

El equipo del Hospital Garrahan realizó una cirugía compleja a un niño de ocho años con un tumor abdominal

Colón puso a la venta las entradas para el cotejo ante Chacarita

Colón puso a la venta las entradas para el cotejo ante Chacarita

El Turismo Carretera se presenta en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires

El Turismo Carretera se presenta en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires

El equipo del Hospital Garrahan realizó una cirugía compleja a un niño de ocho años con un tumor abdominal

El equipo del Hospital Garrahan realizó una cirugía compleja a un niño de ocho años con un tumor abdominal

Colón puso a la venta las entradas para el cotejo ante Chacarita

Colón puso a la venta las entradas para el cotejo ante Chacarita

El Turismo Carretera se presenta en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires

El Turismo Carretera se presenta en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires

Los equipos santafesinos juegan en Rosario por el Regional del Litoral

Los equipos santafesinos juegan en Rosario por el Regional del Litoral

Se pone en marcha el cuarto capítulo del Oficial femenino

Se pone en marcha el cuarto capítulo del Oficial femenino

Se puso en marcha la fecha 21 del Apertura Marcos Méndez

Se puso en marcha la fecha 21 del Apertura Marcos Méndez

Se pone en marcha el cuarto capítulo del Oficial femenino

Se pone en marcha el cuarto capítulo del Oficial femenino

Los equipos santafesinos juegan en Rosario por el Regional del Litoral

Los equipos santafesinos juegan en Rosario por el Regional del Litoral

Juan Pablo Pumpido se sumó al cuerpo técnico de Olímpia en Paraguay

Juan Pablo Pumpido se sumó al cuerpo técnico de Olímpia en Paraguay

El Turismo Carretera se presenta en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires

El Turismo Carretera se presenta en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"