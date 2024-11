Los Pumas sumaron dos jugadores importantes para jugar en Dublín

El tercera línea formado en Alumni de Buenos Aires debió cumplir una sanción de dos semanas producto de una limpieza errónea de un ruck frente a Vincent Koch en la última fecha del Rugby Championship, donde Sudáfrica se consagró como campeón del torneo. En tanto, el back cordobés arrastraba un problema muscular en un gemelo luego de actuar para Gloucester en la Premiership y por eso no fue tenido en cuenta ante la Azzurra.

image.png El cordobés Santiago Carreras se recuperó de una lesión y está a disposición de Los Pumas.

Como no hay mucho tiempo para trabajar para el cotejo ante los irlandeses, el equipo entrenará lunes y martes en el campo de juego, mientras que el miércoles será la jornada de descasno. El jueves será el turno de llevar a cabo el tradicional Captain’s Run y afinar detalles para el cruce del viernes a las 17.

El entrenador de Los Pumas, Felipe Contepomi, expresó que con Irlanda "es otro partido. Nada que ver, es otro tipo de equipo, va a ser otro desafío, completamente distinto. Ya sabemos lo que queremos hacer, pero también sabemos que tenemos ese día de menos. Eso es algo que nosotros no controlamos, es una realidad”.

El ex capitán del seleccionado nacional indicó que “Con esa realidad, de que vamos a tener un día menos de descanso, que vamos a tener un viaje en el medio, vamos a planificar la semana para llegar de la mejor manera posible y tratar de imponer nuestro plan de juego por sobre el de ellos. Si podemos hacerlo y tener un resultado favorable, mejor todavía. Si no, seguir laburando para poder acercarse a los mejores equipos del mundo, que Irlanda es uno de ellos".

image.png El entrenador Felipe Contepomi afirmó que el choque con Irlanda es otro tipo de partido.

Respecto al triunfo cosechado ante Italia manifestó que lo que más me gustó a mí fue que fueron con el plan desde el minuto uno. Dijimos que teníamos que jugar nuestro estilo de rugby, nuestro plan y lo llevaron a cabo. No siempre salió, sabemos que no van a ser partidos perfectos. Hicimos muchos errores no forzados el primer tiempo. En el segundo, ellos estaban más cansados y los nuestros seguían corriendo, lo que es muy gratificante".

Los Pumas subieron en el ranking de WR

Luego de lo que fue el fin de semana de cruces por la ventana internacional de noviembre, el ranking de World Rugby sufrió algunas modificaciones entre las posiciones de vanguardia. En el caso de Los Pumas, que viene de ganarle a Italia por 50 a 18, desplazó del quinto puesto a Inglaterra. Por su parte, el Rose Team, que cayó ante los Wallabies por 42 a 37 en Londres se ubica en la séptima posición.

En consecuencia el top 10 del ranking de World Rugby quedó de la siguiente manera: 1°, Sudáfrica 92.46; 2°, Nueva Zelanda 91.21; 3°, Irlanda 90.58; 4°, Francia 86.96; 5°, Argentina 85.60; 6°, Escocia 82.70; 7°, Inglaterra 82.62; 8°, Australia 81.14; 9°, Fiji 80.07; 10°, Italia 78.67.