Los Pumas tienen equipo definido para abrir la ventana de noviembre

Pumas confirmados para jugar con Italia

A tres años del último enfrentamiento en Treviso, Los Pumas e Italia volverán a verse las caras este sábado 9 de noviembre, desde las 14:40 horas (de Argentina), en la ciudad de Údine para comenzar con la Ventana de Noviembre. El Stadio Friuli, con capacidad para 25.000 espectadores, recibirá por primera vez un enfrentamiento entre ambos seleccionados.

Los dirigidos por Felipe Contepomi arribaron el domingo a Údine y realizaron sus entrenamientos en las instalaciones del Údine Rugby Club, mientras que Italia se entrenó toda la semana en Roma y llegará esta tarde a la ciudad para ya mañana llevar a cabo el Captain´s Run en el estadio.

A lo largo de la historia, Los Pumas e Italia disputaron un total de 23 test matches, con 17 victorias para Argentina, 5 derrotas y un empate. La última vez que se vieron las caras fue en la Ventana de Noviembre en 2021 en Treviso, con triunfo argentino por 37-16. Del plantel actual, quien tuvo su bautismo en ese partido fue Ignacio Calles, quien ya acumula 5 caps con el seleccionado.

A continuación, los 23 elegidos para el primer encuentro de la ventana de noviembre: Thomas Gallo, Julián Montoya y Joel Sclavi; Franco Molina y Pedro Rubiolo; Juan Martín González, Santiago Grondona y Joaquín Oviedo; Gonzalo Bertranou y Tomás Albornoz; Bautista Delguy, Matías Orlando, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía. Los suplentes que estarán a disposición son: Ignacio Ruiz, Ignacio Calles, Francisco Gómez Kodela, Matías Alemanno, Bautista Pedemonte, Gonzalo García, Matías Moroni y Santiago Cordero.

Una exigente ventana de noviembre para Argentina

Tras jugar con Italia en Udine, la ventana internacional de noviembre viene más que exigente. Sucede que Argentina se medirá con Irlanda en Dublín y Francia en París. Los Pumas llegan con el envión anímico de su gran actuación en el Rugby Championship, donde lograron vencer a Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda, demostrando un nivel competitivo que buscarán mantener en Europa.

- Fixture Los Pumas Ventana de Noviembre

Sábado 9 de noviembre desde las 14:40 en Údine (Stadio Friuli).Argentina vs Italia:Viernes 15 de noviembre desde las 17:10 en Dublín (Aviva Stadium).- Argentina vs IrlandaViernes 22 de noviembre desde las 17:10 en París (Stade de France).- Argentina vs. Francia