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Se viene la segunda fecha del Apertura en el Promocional

El Promocional continúa tomando ritmo y este domingo tendrá una programación intensa con varios encuentros que prometen. Mirá dónde juega tu equipo

13 de marzo 2026 · 15:53hs
Se viene la segunda fecha del Apertura en el Promocional

El torneo Apertura Promocional sigue ganando ritmo y este domingo 15 de marzo ofrecerá una jornada cargada de actividad, con varios encuentros que le darán continuidad a un campeonato que empieza a tomar forma.

Con el correr de las fechas, los equipos comienzan a acomodarse en la tabla y cada punto empieza a tener un valor especial en la pelea por los puestos de arriba. Por eso, la programación del fin de semana genera expectativa entre los protagonistas y los hinchas.

La jornada dominical tendrá acción en distintas canchas, donde los equipos buscarán sumar para mantenerse en carrera dentro de un certamen que se presenta cada vez más competitivo.

Con un calendario que no da respiro, el Promocional vivirá otra fecha a puro fútbol, con varios duelos que pueden empezar a marcar tendencias en la tabla de posiciones.

TORNEO APERTURA PROMOCIONAL – FECHA 2

Domingo 15 de marzo

20.00 Alianza (Santo Tomé) vs. Unión y Progreso A

20.00 Atlético Arroyo Leyes vs. Unión y Progreso B

20.00 Kimberley vs. Alumni (Laguna Paiva)

20.00 Regatas (Santa Fe) vs. Colón (San Justo)

20.00 Atlético Franck vs. Santa Rosa

20.00 Colón (Santa Fe) vs. Central Rincón

Promocional Apertura Torneo
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