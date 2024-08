Los Pumas y los All Blacks se miden por la segunda fecha del Championship

En Auckland, Los Pumas jugarán la revancha ante los All Blacks por el Rugby Championship. Se destaca el regreso del capitán Montoya

Tras lo que fue el inicio del Rugby Championship 2024 en Wellington y la tercera victoria en la historia de Los Pumas ante los All Blacks , ambos equipos anunciaron cambios para lo que será la segunda fecha en Auckland en el mítico Eden Park. El partido se jugará el sábado 17 de agosto desde las 4:05 horas de la madrugada argentina (TV por ESPN y Disney+) y la única vez que el seleccionado nacional jugó ante Nueva Zelanda en ese inexpugnable reducto fue en los cuartos de final del Mundial 2011, con Felipe Contepomi como capitán, y cayeron 33-10.

Los Pumas están confirmados para la revancha con los All Blacks

image.png El medio apertura Santiago Carreras, practicando envío a los palos en el Eden Park de Auckland

Horas antes, los All Blacks anunciaron 4 cambios para el encuentro que será dirigido por el italiano Andrea Piardi con los ingresos de Tamaiti Williams en la primera línea, Ben Clarke y Will Jordan en las puntas y Rieko Ioane vuelve en el centro de la cancha de un equipo que tendrá como suplente al ex capitán Sam Cane.

El capitán de Los Pumas está de regreso

El primera línea argentino se recuperó de una lesión e irá de titular ante Nueva Zelanda. "Volver a ser parte del equipo es algo que me pone muy contento, estoy con muchas ganas de jugar. La semana pasada si bien entrene bastante, me tocó vivirlo desde otro lado, pero cada uno tiene su rol y hoy mi rol es volver a los 23 y la semana pasada trate de dar lo mejor para el equipo estando fuera de los 23, como lo hacemos todos en el equipo, creemos que somos tan buenos como lo es el grupo entero y estamos muy bien en ese sentido y con ganas de aportar lo mejor que tengo para el equipo" explicó el jugador surgido en Newman de la URBA.

image.png El capitán Julián Montoya habla con los jugadores, y lo escuchan Juan González y Santiago Carreras.

El experimentado hooker indicó que Ver el partido pasado de afuera, la verdad no voy a mentir estaba un poco nervioso, pero ver como jugaba el equipo estaba tranquilo y ver que el equipo jugaba de esa manera, nada, feliz de que hayamos jugado como lo hicimos y tener la victoria que tuvimos y después obviamente me abracé con Pablo y todos los jugadores y muy contento por como jugamos".

Equipos confirmados para la revancha

Los Pumas: Thomas Gallo, Julián Montoya y Lucio Sordoni; Marcos Kremer y Pedro Rubiolo; Pablo Matera, Juan Martín González y Joaquín Oviedo; Gonzalo Bertranou y Santiago Carreras; Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Matías Moroni y Juan Cruz Mallía. El banco de suplentes estará integrado por: Ignacio Ruiz, Mayco Vivas, Joel Sclavi, Franco Molina, Tomás Lavanini, Lautaro Bazán Vélez, Tomás Albornoz y Bautista Delguy.

Nueva Zelanda: Tamaiti Williams, Codie Taylor y Tyrel Lomax; Tupou Vaa’i y Sam Darry; Ethan Blackadder, Dalton Papali’i y Ardie Savea (capitán); TJ Perenara y Damian McKenzie; Caleb Clarke, Jordie Barrett, Rieko Ioane, Will Jordan y Beauden Barrett. Entrenador: Scott Robertson. El banco de suplentes estará integrado por: Asafo Aumua, Osa Tu'ungafasi, Fletcher Newell, Josh Lord, Sam Cane, Cortez Ratima, Anton Lienert-Brown, Mark Tele’a.

* Rugby Championship

Segunda Fecha - 17 de agosto

Argentina vs. Nueva Zelanda

Referee: Andrea Piardi (FIR)

Asistente Referee 1: Angus Gardner (RA)

Asistente Referee 2: Nic Berry (RA)

TMO: Marius Jonker (SARU)