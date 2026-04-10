Los Pumitas tienen plantel confirmado para el Rugby Championship

El head coach del seleccionado argentino juvenil, Nicolás Fernández Miranda, designó el plantel que viajará a Sudáfrica para jugar el Rugby Championship, que tendrá a tres santafesinos.

Nicolás Fernández Miranda, el head coach de Los Pumitas, el seleccionado juvenil argentino de rugby, designó la nómina de 31 jugadores que integrarán el plantel que disputará el Championship para menores de 20 años que se desarrollará en Sudáfrica entre el 27 de abril y el 9 de mayo.

En esa competencia, Los Pumitas se medirán con los representativos de Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia, en partidos que se celebrarán en el Nelson Mandela Bay Stadium de la ciudad de Port Elizabeth. De cara a esta competencia, el seleccionado juvenil realizará una serie de entrenamientos en las instalaciones del Hindú Club, en Don Torcuato, entre el 17 y el 20 de abril.

Varios santafesinos jugarán el Rugby Championship

El seleccionado M20 se prepara para lo que será la primera exigente prueba del año, con el comienzo del Rugby Championship M20, que se llevará a cabo en el Nelson Mandela Bay Stadium de Port Elizabeth, Sudáfrica. En dicho certamen, tal como sucede con los mayores, Los Pumitas se medirán con los australianos, neozelandeses y sudafricanos; serán tres jornadas con un sistema de competencia de todos contra todos. La primera fecha será el 27 de abril, la segunda el 3 de mayo y la última el 9 de mayo. Previo a partir rumbo a Sudáfrica, el seleccionado juvenil realizará una concentración en Hindú Club del 17 al 20 de abril.

En la primera edición en 2024, los dirigidos en aquel entonces por Álvaro Galindo cosecharon un triunfo ante Australia en el debut por 25-6, luego cayeron ante Nueva Zelanda por 43-20 y en la última fecha cayeron en un ajustado 30-28 ante Sudáfrica. El año pasado, ya bajo el mando de Nicolás Fernández Miranda, el equipo cayó en sus tres presentaciones, pero cerró el torneo con una gran actuación ante Australia que dejó sensaciones muy positivas al equipo que posteriormente conseguiría el tercer puesto en el Mundial de la categoría.

image El lock de CRAI, Agustín Ponzio, formará parte del seleccionado nacional M20.

Por su parte, Eusebio Guiñazú, uno de los entrenadores que integra el staff técnico de Los Pumitas aseguró que el grupo tiene “muy buenas expectativas para este Rugby Championship”, donde una de las prioridades será “el desarrollo personal de los jugadores”. “Creemos que este torneo tiene que ser una experiencia que agregue valor en el desarrollo de los jugadores. Eso es importante no sólo para competir en esta instancia, sino un valor que les pueda quedar a ellos a lo largo de toda su carrera”, remarcó el entrenador según un comunicado difundido por la UAR.

Serán tres jornadas con un sistema de competencia de todos contra todos. La primera fecha será el 27 de abril, la segunda el 3 de mayo y la última el 9 de mayo. Previo a partir rumbo a Sudáfrica, el seleccionado juvenil realizará una concentración en Hindú Club del 17 al 20 de abril.

La primera fecha, el 27 de abril, tendrá a Los Pumitas jugando con los locales, desde las 11 hora argentina. Previamente, Nueva Zelanda y Australia inaugurarán el certamen. La segunda jornada la abrirá el seleccionado juvenil argentino ante Nueva Zelanda a las 9 y posteriormente jugarán Sudáfrica con Australia. Y en la última también abrirá Argentina ante Australia y cerrará siempre el local, ahora con Nueva Zelanda.

En el plantel dado a conocer por la Unión Argentina se encuentran confirmados tres jugadores formados en clubes de la Unión Santafesina de Rugby. Tal es el caso del segunda línea Bautista Benavides (Santa Fe Rugby), y el lock Agustín Ponzio (CRAI), ambos actualmente integrando el plantel de Capibaras XV, la franquicia litoraleña que afronta el Súper Rugby Américas; y Federico Narváez (formado en CRAR de Rafaela y actualmente en Atlético del Rosario) y Agustín Ponzio (CRAI);

También fueron citados los rosarinos Alvaro Degrati y Federico Narváez (Atlético del Rosario), Juan Preumayr y Mateo Tanini (Jockey Club), Ignacio Zabella (Universitario) y Benjamín Ordiz (Los Caranchos), a lo que hay que sumar a los paranaenses Basilio Cañas (Estudiantes) y Franco Marizza (Paraná Rowing). Completa la delegación regional el sanjuanino Manuel Cuneo, formado en San Juan Rugby pero que hoy se desempeña como jugador de la franquicia Capibaras XV, al igual que varios de los litoraleños citados.