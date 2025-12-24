Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón rechazó la primera oferta de América de Cali por Neris y espera una superior

América de Cali tiene como prioridad a José Neris y acercó una primera oferta que no convenció a Colón. De igual modo, habría un segundo intento

Ovación

Por Ovación

24 de diciembre 2025 · 14:12hs
Prensa Montevideo City Torque

América de Cali puso primera por José Neris, pero por ahora no convence a Colón. El club colombiano presentó una oferta por el delantero uruguayo, a quien considera prioridad para reforzar su ataque, aunque la propuesta no tentó a la dirigencia sabalera y fue rechazada.

De todos modos, el interés estaría lejos de enfriarse. Desde Colombia aseguran que América de Cali no se quedará en el molde y que en los próximos días acercaría una oferta superadora, con la intención de destrabar una negociación que sigue latente, ya que hay predisposición.

Colón, atento a una mejor oferta de América de Cali por José Neris.

América de Cali prepara una segunda oferta para Colón por Neris

La idea de Colón es transferirlo. ya que su ciclo se agotó rápidamente, con un paso breve y sin puntos altos para destacar (no hizo goles en la Liga Profesional y la Primera Nacional), por lo que el objetivo principal pasa por recuperar la inversión de 600.000 dólares para adquirir el 65% de la ficha.

Ese contexto abre una puerta interesante para el mercado. Neris no es un nombre más: viene de una muy buena temporada en Montevideo City Torque, donde se destapó como goleador al marcar 16 tantos en 34 partidos, números que explican el interés desde el exterior y que alimentan las expectativas de una venta.

Con sondeos firmes y la chance de una nueva propuesta en camino, la pregunta empieza a tomar forma en el barrio Centenario: ¿Colón se frota las manos? El mercado dirá.

