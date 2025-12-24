Uno Santa Fe | Colón

Nicolás Salva, PF de Colón: "Una buena campaña empieza con gestión y análisis"

El preparador físico de Colón analizó las exigencias de la Primera Nacional, la importancia de la planificación y el rol clave de la preparación física en una temporada larga y desgastante.

Ovación

Por Ovación

24 de diciembre 2025 · 10:08hs
Nicolás Salva, PF de Colón: Una buena campaña empieza con gestión y análisis

La Primera Nacional impone un desafío físico y logístico permanente, y en Colón lo saben. Nicolás Salva, preparador físico de Colón, explicó en Sol Play cómo la gestión, el análisis y la planificación resultan determinantes para sostener la intensidad en un torneo extenso, con viajes, poco margen de error y alta exigencia competitiva.

La Primera Nacional, un torneo que no da respiro

“La Primera Nacional es muy compleja, con un calendario apretado y viajes constantes”, señaló Salva. En ese contexto, el tiempo se transforma en un recurso estratégico: administrarlo bien es tan importante como entrenar. El sorteo del fixture marcó el punto de partida y, desde entonces, el foco está puesto en llegar preparados al inicio del campeonato.

Mantener procesos largos en la categoría no es sencillo. “Es difícil sostener planteles de dos años, pero conocer la categoría y a los jugadores no es un detalle menor”, remarcó, subrayando que una buena campaña no depende solo del rendimiento del fin de semana.

LEER MÁS: Se sumó un nuevo integrante al cuerpo técnico de Colón que conduce Ezequiel Medrán

Gestión y análisis: las bases del proyecto de Colón

Salva fue claro: “Una buena campaña empieza con gestión y análisis”. Cada incorporación responde a un estudio previo del cuerpo técnico, sin improvisaciones. “No nos preocupamos, nos ocupamos”, sintetizó, marcando una línea de trabajo basada en datos, seguimiento y decisiones consensuadas.

La preparación no se limita al campo de juego. Detrás del plantel hay una estructura que incluye médicos, nutricionistas, kinesiólogos, cocineros y personal de apoyo, todos articulados bajo una misma planificación.

El trabajo del PF: Tecnología, fuerza y control de cargas

“El fútbol evoluciona y nosotros tenemos que evolucionar con él”, explicó Salva al referirse al uso de GPS, métricas físicas y control de cargas. Hoy, la preparación física se apoya en números: fuerza, intensidad, volumen y recuperación están cuantificados.

En ese marco, el trabajo de fuerza ocupa un lugar central, siempre equilibrando las cargas semanales. “A todos nos gusta jugar bien, pero la demanda física hoy es determinante”, afirmó.

Experiencia compartida y estructura de club grande

Salva acumula más de cinco años de trabajo junto a Ezequiel Medrán, con más de 225 partidos en distintos clubes. Esa continuidad fortaleció un método adaptable a diferentes planteles y contextos. Además, destacó el entorno: “Colón tiene una estructura increíble, es un club de Primera. No solo por el estadio o la cancha, sino por lo humano”. Un respaldo clave para sostener la intensidad durante todo el torneo.

LEER MÁS: Bonazzola: "Colón está atravesando meses de gestión extrema, pero el rumbo es claro"

Juveniles, hidratación y detalles que marcan la diferencia

Durante el parate del plantel profesional, el trabajo con juveniles mostró avances claros en volumen e intensidad, confirmando que las inferiores suelen dar un salto físico cuando se integran a dinámicas más exigentes.

Entre los nuevos enfoques, Salva destacó la implementación de tests de hidratación, recordando que el cuerpo es mayormente agua y que el desgaste es alto. “Nutrición, descanso e hidratación son fundamentales”, cerró.

Colón PF Nicolás Salva Primera Nacional
Noticias relacionadas
martin minella se despidio de colon y dejo un mensaje cargado de amor por las juveniles

Martín Minella se despidió de Colón y dejó un mensaje cargado de amor por las juveniles

colon, alerta: mirkin descarto al pulga rodriguez y hablo del futuro de franco garcia

Colón, alerta: Mirkin descartó al Pulga Rodríguez y habló del futuro de Franco García

Abel Galbán firmará su primer contrato profesional con Colón.

Los dos jugadores de Colón que firmarán su primer contrato profesional

un gesto que vale mas que un gol: jugadores de colon llevaron alegria al hospital de ninos

Un gesto que vale más que un gol: jugadores de Colón llevaron alegría al Hospital de Niños

Lo último

Nicolás Salva, PF de Colón: Una buena campaña empieza con gestión y análisis

Nicolás Salva, PF de Colón: "Una buena campaña empieza con gestión y análisis"

Cristina Kirchner evoluciona tras la operación y pasaría la Nochebuena internada

Cristina Kirchner evoluciona tras la operación y pasaría la Nochebuena internada

Independiente hizo oficial la venta de Nicolás Vallejo al León de México

Independiente hizo oficial la venta de Nicolás Vallejo al León de México

Último Momento
Nicolás Salva, PF de Colón: Una buena campaña empieza con gestión y análisis

Nicolás Salva, PF de Colón: "Una buena campaña empieza con gestión y análisis"

Cristina Kirchner evoluciona tras la operación y pasaría la Nochebuena internada

Cristina Kirchner evoluciona tras la operación y pasaría la Nochebuena internada

Independiente hizo oficial la venta de Nicolás Vallejo al León de México

Independiente hizo oficial la venta de Nicolás Vallejo al León de México

Cuenta regresiva para la Liga Argentina Femenina de vóleibol

Cuenta regresiva para la Liga Argentina Femenina de vóleibol

El posteo de Colón que agitó el mercado: el túnel, una pregunta y muchas lecturas

El posteo de Colón que agitó el mercado: el túnel, una pregunta y muchas lecturas

Ovación
El posteo de Colón que agitó el mercado: el túnel, una pregunta y muchas lecturas

El posteo de Colón que agitó el mercado: el túnel, una pregunta y muchas lecturas

Cuenta regresiva para la Liga Argentina Femenina de vóleibol

Cuenta regresiva para la Liga Argentina Femenina de vóleibol

El mensaje de Colón sobre la Navidad: Este año todos pedimos lo mismo...

El mensaje de Colón sobre la Navidad: "Este año todos pedimos lo mismo..."

Argentina afrontará un 2026 con el Mundial y la Finalissima en el horizonte

Argentina afrontará un 2026 con el Mundial y la Finalissima en el horizonte

Se renueva la ilusión: los equipos argentinos que participarán en la Copa Libertadores

Se renueva la ilusión: los equipos argentinos que participarán en la Copa Libertadores

Policiales
Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"