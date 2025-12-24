Nicolás Salva, PF de Colón: "Una buena campaña empieza con gestión y análisis"

El preparador físico de Colón analizó las exigencias de la Primera Nacional, la importancia de la planificación y el rol clave de la preparación física en una temporada larga y desgastante.

La Primera Nacional impone un desafío físico y logístico permanente, y en Colón lo saben. Nicolás Salva, preparador físico de Colón, explicó en Sol Play cómo la gestión, el análisis y la planificación resultan determinantes para sostener la intensidad en un torneo extenso, con viajes, poco margen de error y alta exigencia competitiva.

“La Primera Nacional es muy compleja , con un calendario apretado y viajes constantes”, señaló Salva. En ese contexto, el tiempo se transforma en un recurso estratégico: administrarlo bien es tan importante como entrenar . El sorteo del fixture marcó el punto de partida y, desde entonces, el foco está puesto en llegar preparados al inicio del campeonato.

Mantener procesos largos en la categoría no es sencillo. “Es difícil sostener planteles de dos años, pero conocer la categoría y a los jugadores no es un detalle menor”, remarcó, subrayando que una buena campaña no depende solo del rendimiento del fin de semana.

Gestión y análisis: las bases del proyecto de Colón

Salva fue claro: “Una buena campaña empieza con gestión y análisis”. Cada incorporación responde a un estudio previo del cuerpo técnico, sin improvisaciones. “No nos preocupamos, nos ocupamos”, sintetizó, marcando una línea de trabajo basada en datos, seguimiento y decisiones consensuadas.

La preparación no se limita al campo de juego. Detrás del plantel hay una estructura que incluye médicos, nutricionistas, kinesiólogos, cocineros y personal de apoyo, todos articulados bajo una misma planificación.

El trabajo del PF: Tecnología, fuerza y control de cargas

“El fútbol evoluciona y nosotros tenemos que evolucionar con él”, explicó Salva al referirse al uso de GPS, métricas físicas y control de cargas. Hoy, la preparación física se apoya en números: fuerza, intensidad, volumen y recuperación están cuantificados.

En ese marco, el trabajo de fuerza ocupa un lugar central, siempre equilibrando las cargas semanales. “A todos nos gusta jugar bien, pero la demanda física hoy es determinante”, afirmó.

Experiencia compartida y estructura de club grande

Salva acumula más de cinco años de trabajo junto a Ezequiel Medrán, con más de 225 partidos en distintos clubes. Esa continuidad fortaleció un método adaptable a diferentes planteles y contextos. Además, destacó el entorno: “Colón tiene una estructura increíble, es un club de Primera. No solo por el estadio o la cancha, sino por lo humano”. Un respaldo clave para sostener la intensidad durante todo el torneo.

Juveniles, hidratación y detalles que marcan la diferencia

Durante el parate del plantel profesional, el trabajo con juveniles mostró avances claros en volumen e intensidad, confirmando que las inferiores suelen dar un salto físico cuando se integran a dinámicas más exigentes.

Entre los nuevos enfoques, Salva destacó la implementación de tests de hidratación, recordando que el cuerpo es mayormente agua y que el desgaste es alto. “Nutrición, descanso e hidratación son fundamentales”, cerró.