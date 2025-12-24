La medida, dispuesta por la provincia de Santa Fe a través de la Assal, rige para todo el territorio nacional y alcanza a productos que carecen de registros vigentes e incluyen ingredientes no autorizados.

Alerta alimentaria: Prohíben la comercialización de todos los suplementos dietarios de un laboratorio

El Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, mediante la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), dispuso una medida restrictiva severa sobre la línea de suplementos dietarios del Laboratorio Vantorex SRL (RNE Nº 02-041095) . La resolución establece la prohibición de la tenencia, el transporte, la comercialización y exposición de estos productos en todo el territorio de la República Argentina.

La Agencia detalló que los productos afectados presentan graves incumplimientos a la normativa vigente, agrupándolos según la falta cometida:

Incumplimiento de registros y dosis: Un primer grupo de productos carece de Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) y no cumple con el Artículo 1381 del Código Alimentario Argentino (CAA). Entre las irregularidades más graves, se detectó que la Vitamina D3 excede los límites permitidos , mientras que el producto "Relax Blend" incluye valeriana, un ingrediente no autorizado por el CAA para este tipo de productos.

Riesgo para celíacos: En un segundo grupo de suplementos, además de la falta de RNPA, se detectó la infracción al Artículo 1383 del CAA. Esto implica que no se puede garantizar la condición de libre de gluten, representando un riesgo potencial para la población celíaca.

Listado de productos alcanzados

Dentro de los suplementos bajo alerta de la marca Natier, se encuentran lotes específicos de:

Vinagre de sidra de Manzana (Lotes L05 y L21)

Ajo Negro (Lote L64)

Vitamina D3 y Relax Blend

Café Verde, Centella Asiática y Probiótico

Cúrcuma + Pimienta Negra y Aloe Vera Sistema Digestivo

Omega 3, Spirulina Concentrada y Ginkgo biloba

Colágeno Beauty Plus

La autoridad sanitaria subraya que la medida busca alertar a la población y garantizar la seguridad alimentaria, impidiendo que productos que no cumplen con los estándares mínimos de registro y composición lleguen a los consumidores.