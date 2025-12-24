Uno Santa Fe | Santa Fe | Alimentaria

Alerta alimentaria: Prohíben la comercialización de todos los suplementos dietarios de un laboratorio

La medida, dispuesta por la provincia de Santa Fe a través de la Assal, rige para todo el territorio nacional y alcanza a productos que carecen de registros vigentes e incluyen ingredientes no autorizados.

24 de diciembre 2025 · 14:25hs
Alerta alimentaria: Prohíben la comercialización de todos los suplementos dietarios de un laboratorio

Alerta alimentaria: Prohíben la comercialización de todos los suplementos dietarios de un laboratorio

El Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, mediante la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), dispuso una medida restrictiva severa sobre la línea de suplementos dietarios del Laboratorio Vantorex SRL (RNE Nº 02-041095). La resolución establece la prohibición de la tenencia, el transporte, la comercialización y exposición de estos productos en todo el territorio de la República Argentina.

Irregularidades detectadas

La Agencia detalló que los productos afectados presentan graves incumplimientos a la normativa vigente, agrupándolos según la falta cometida:

  • Incumplimiento de registros y dosis: Un primer grupo de productos carece de Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) y no cumple con el Artículo 1381 del Código Alimentario Argentino (CAA). Entre las irregularidades más graves, se detectó que la Vitamina D3 excede los límites permitidos, mientras que el producto "Relax Blend" incluye valeriana, un ingrediente no autorizado por el CAA para este tipo de productos.

  • Riesgo para celíacos: En un segundo grupo de suplementos, además de la falta de RNPA, se detectó la infracción al Artículo 1383 del CAA. Esto implica que no se puede garantizar la condición de libre de gluten, representando un riesgo potencial para la población celíaca.

Listado de productos alcanzados

Dentro de los suplementos bajo alerta de la marca Natier, se encuentran lotes específicos de:

  • Vinagre de sidra de Manzana (Lotes L05 y L21)

  • Ajo Negro (Lote L64)

  • Vitamina D3 y Relax Blend

  • Café Verde, Centella Asiática y Probiótico

  • Cúrcuma + Pimienta Negra y Aloe Vera Sistema Digestivo

  • Omega 3, Spirulina Concentrada y Ginkgo biloba

  • Colágeno Beauty Plus

La autoridad sanitaria subraya que la medida busca alertar a la población y garantizar la seguridad alimentaria, impidiendo que productos que no cumplen con los estándares mínimos de registro y composición lleguen a los consumidores.

Alimentaria alerta suplemento dietario
Noticias relacionadas
el mensaje de navidad de pullaro, para que la provincia invencible de santa fe se convierta en la imparable

El mensaje de Navidad de Pullaro, para que la provincia "invencible" de Santa Fe se convierta en "la imparable"

La moto robada al artista Ricardo Calanchini

Le robaron la moto al prestigioso artista plástico Ricardo Calanchini, en el norte de Santa Fe

que modificaciones prepara educacion para el ciclo lectivo 2026 en santa fe

Qué modificaciones prepara Educación para el ciclo lectivo 2026 en Santa Fe

Marcelo Blanche, párroco de la Basílica de Guadalupe

El mensaje navideño del padre Marcelo Blanche, párroco de la Basílica de Guadalupe: "Debemos recuperar el valor del encuentro y la alegría compartida"

Lo último

La insólita defensa de Moretti en San Lorenzo: Me tienen que dar una parte del estadio

La insólita defensa de Moretti en San Lorenzo: "Me tienen que dar una parte del estadio"

¿Colón se ilusiona con la posible vuelta de Federico Lértora?

¿Colón se ilusiona con la posible vuelta de Federico Lértora?

Barracas Central no renovaría con Rubén Insúa pese a obtener el boleto a la Sudamericana

Barracas Central no renovaría con Rubén Insúa pese a obtener el boleto a la Sudamericana

Último Momento
La insólita defensa de Moretti en San Lorenzo: Me tienen que dar una parte del estadio

La insólita defensa de Moretti en San Lorenzo: "Me tienen que dar una parte del estadio"

¿Colón se ilusiona con la posible vuelta de Federico Lértora?

¿Colón se ilusiona con la posible vuelta de Federico Lértora?

Barracas Central no renovaría con Rubén Insúa pese a obtener el boleto a la Sudamericana

Barracas Central no renovaría con Rubén Insúa pese a obtener el boleto a la Sudamericana

Tagliamonte hará la pretemporada con Racing y Unión deberá buscar otro arquero

Tagliamonte hará la pretemporada con Racing y Unión deberá buscar otro arquero

La sinceridad de LeBron James sobre jugar en Navidad: Prefiero estar en mi casa

La sinceridad de LeBron James sobre jugar en Navidad: "Prefiero estar en mi casa"

Ovación
Buenas caras y mejores noticias: Colón empieza a mirar hacia adelante

Buenas caras y mejores noticias: Colón empieza a mirar hacia adelante

El fútbol femenino de Unión celebró la Navidad con un mensaje cargado de gratitud y futuro

El fútbol femenino de Unión celebró la Navidad con un mensaje cargado de gratitud y futuro

El posteo de Colón que agitó el mercado: el túnel, una pregunta y muchas lecturas

El posteo de Colón que agitó el mercado: el túnel, una pregunta y muchas lecturas

Cómo quedó conformada la estructura del fútbol en Unión

Cómo quedó conformada la estructura del fútbol en Unión

Bonazzola: Colón está atravesando meses de gestión extrema, pero el rumbo es claro

Bonazzola: "Colón está atravesando meses de gestión extrema, pero el rumbo es claro"

Policiales
Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"