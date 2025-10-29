Uno Santa Fe | Ovación | Juan Carlos Carotti

Luto en el fútbol argentino: falleció Juan Carlos Carotti, exjugador de Unión

El exfutbolista y entrenador tenía 83 años. Juan Carlos Carotti formó parte de los Carasucias y tuvo un paso por Unión.

Ovación

Por Ovación

29 de octubre 2025 · 06:52hs
Luto en el fútbol argentino: falleció Juan Carlos Carotti, exjugador de Unión

Falleció Juan Carlos Carotti a los 83 años, recordado jugador integrante del equipo de los “Carasucias” de San Lorenzo, entrenador y formador de futbolistas.

Carotti había comenzado su carrera como jugador en Newell’s, en 1960, y llegó a San Lorenzo al año siguiente, siendo parte del recordado equipo de 1964, junto con jugadores como Héctor “Bambino” Veira y Roberto Telch.

Su trayectoria continuó en la dirección técnica y también se destacó como formador de juveniles en el “Ciclón”, cargo que ejerció hasta hace pocos años, habiendo sido también DT de la reserva.

El paso de Juan Carlos Carotti por Unión

Una noticia muy triste sacudió al fútbol argentino, con el deceso de Juan Carlos Carotti. Casildense, “Tito” debutó como jugador en Newell’s y jugó en San Lorenzo durante cinco años, siendo parte de la delantera de los “Carasucias” destacados por su juventud y atrevimiento. Continuó su carrera en Unión de Santa Fe, para luego irse a Colombia y retirarse en Gimnasia de Jujuy, luego de un paso por Estudiantes de Buenos Aires.

Como entrenador tuvo un breve paso por San Lorenzo, para luego recalar en Deportivo Laferrere y, algunos años después, en San Miguel, los únicos tres clubes que dirigió en el país. Después de estar a cargo de los Destroyers de Bolivia, en 2005, Carotti se dedicó a la formación juvenil en San Lorenzo, siendo su jugador más destacado el mediocampista ofensivo Ángel Correa, campeón de la Copa Libertadores con el “Ciclón” y del Mundo con el seleccionado argentino, en Qatar 2022.

Juan Carlos Carotti Unión San Lorenzo
Noticias relacionadas
la perla, juventud unida y gimnasia, a paso ganador en el norberto serenotti

La Perla, Juventud Unida y Gimnasia, a paso ganador en el Norberto Serenotti

las flores tuvo que esforzarse para vencer a santa fe en la primera b

Las Flores tuvo que esforzarse para vencer a Santa Fe en la Primera B

ya estan los arbitros de las revanchas de cuartos de final del reducido

Ya están los árbitros de las revanchas de cuartos de final del Reducido

los anfitriones sacaron ventaja en el inicio de los cuartos de final del prefederal

Los anfitriones sacaron ventaja en el inicio de los cuartos de final del Prefederal

Lo último

Definición abierta en el Torneo de Segunda División

Definición abierta en el Torneo de Segunda División

Una mujer perdió el control de su auto y derribó una garita de colectivos en avenida Facundo Zuviría

Una mujer perdió el control de su auto y derribó una garita de colectivos en avenida Facundo Zuviría

Gigliotti, sobre su futuro en Colón: Tengo ganas de seguir jugando

Gigliotti, sobre su futuro en Colón: "Tengo ganas de seguir jugando"

Último Momento
Definición abierta en el Torneo de Segunda División

Definición abierta en el Torneo de Segunda División

Una mujer perdió el control de su auto y derribó una garita de colectivos en avenida Facundo Zuviría

Una mujer perdió el control de su auto y derribó una garita de colectivos en avenida Facundo Zuviría

Gigliotti, sobre su futuro en Colón: Tengo ganas de seguir jugando

Gigliotti, sobre su futuro en Colón: "Tengo ganas de seguir jugando"

Pullaro pidió avanzar con una reforma laboral e impositiva sensata y con mirada pyme

Pullaro pidió avanzar con una reforma laboral e impositiva "sensata" y con mirada pyme

Gigliotti: No estuvimos a la altura, nunca me había pasado de perder tanto

Gigliotti: "No estuvimos a la altura, nunca me había pasado de perder tanto"

Ovación
La Perla, Juventud Unida y Gimnasia, a paso ganador en el Norberto Serenotti

La Perla, Juventud Unida y Gimnasia, a paso ganador en el Norberto Serenotti

Las Flores tuvo que esforzarse para vencer a Santa Fe en la Primera B

Las Flores tuvo que esforzarse para vencer a Santa Fe en la Primera B

Sanjustino y Colón (SJ), otra vez frente a frente por la Liga Santafesina

Sanjustino y Colón (SJ), otra vez frente a frente por la Liga Santafesina

Racing buscará dar vuelta la serie ante Flamengo para llegar a la final de la Libertadores

Racing buscará dar vuelta la serie ante Flamengo para llegar a la final de la Libertadores

Ya están los árbitros de las revanchas de cuartos de final del Reducido

Ya están los árbitros de las revanchas de cuartos de final del Reducido

Policiales
Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Escenario
Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso