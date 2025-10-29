Luto en el fútbol argentino: falleció Juan Carlos Carotti, exjugador de Unión

El exfutbolista y entrenador tenía 83 años. Juan Carlos Carotti formó parte de los Carasucias y tuvo un paso por Unión.

Carotti había comenzado su carrera como jugador en Newell’s, en 1960, y llegó a San Lorenzo al año siguiente, siendo parte del recordado equipo de 1964, junto con jugadores como Héctor “Bambino” Veira y Roberto Telch.

Su trayectoria continuó en la dirección técnica y también se destacó como formador de juveniles en el “Ciclón”, cargo que ejerció hasta hace pocos años, habiendo sido también DT de la reserva.

El paso de Juan Carlos Carotti por Unión

Como entrenador tuvo un breve paso por San Lorenzo, para luego recalar en Deportivo Laferrere y, algunos años después, en San Miguel, los únicos tres clubes que dirigió en el país. Después de estar a cargo de los Destroyers de Bolivia, en 2005, Carotti se dedicó a la formación juvenil en San Lorenzo, siendo su jugador más destacado el mediocampista ofensivo Ángel Correa, campeón de la Copa Libertadores con el “Ciclón” y del Mundo con el seleccionado argentino, en Qatar 2022.