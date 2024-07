Manuel Bernstein regresó a CRAI clasificado a semifinales

image.png El tercera línea Gitano jugó dos partidos con CRAI en el Torneo Regional del Litoral.

"Estoy muy contento de haber vuelto al club, siempre que vuelvo digo lo mismo, ya que me encanta jugar con el club. La verdad, que con el agregado que este año volví y el club está en una situación que a mi personalmente no me había tocado vivir nunca, y que el club tampoco estaba. Hacía tiempo no que se estaba en una semifinal, que es algo muy lindo, y se nota que hay un ambiente muy lindo" expresó Manu Bernstein a UNO Santa Fe.

Un equipo de CRAI con mentalidad ganadora

"Más allá que no tuvimos un buen partido con Old Resian, y que hay varias cosas por corregir, mismo con Uni. A mi tocó jugar dos partidos, que por ahí no pudimos mostrar todas nuestras armas y tuvimos algunas desprolijidades, creo que hay una mentalidad, que no he visto otros años, se nota unas ganas de salir y ganar los partidos. Me parece que eso, por lo poco que he estado, ha sido el motor que fue lo que impulsó que estemos donde estamos ahora" expresó el tercera línea Gitano.

image.png El flanker de 24 años destacó que se acopló rápidamente al equipo de la autopista.

El referente del plantel superior de CRAI comentó que "De ambos partidos, me gustó la constancia, de seguir intentando, creo que va de la mano con una cuestión de actitud. Quizás cuando las cosas no salían, o en otro momento, otro equipo por ahí se frustra, y me parece que no he visto luchar hasta el final. Está muy bueno, los resultados terminan saliendo, y eso habla a las claras de lo que ha evolucionado el grupo, principalmente en el juego".

Respecto a lo que hay que subsanar dijo que "creo que en lo que respecta a mí, está el tema de la obtención, siempre creo que se puede mejorar un poco más, y seguir mejorando y perfeccionado. Desde ahí apuntar a seguir creciendo, y como nos hemos hecho fuertes a partir de la defensa, por lo que hay que seguir laburando en eso, y lo mejor es seguir siendo dominantes. Hay que tener un poco más de control de pelota en ataque, y mejorar en la toma de decisiones, con lo que podemos llegar a ser un equipo más dañino".

El gran desafío de estar clasificados a semifinales

En relación a lo que viene, ya clasificados a semifinales, se trata de dos partidos duros, como son Jockey y el clásico con Santa Fe Rugby. La cuestión es si se relajan o se sigue jugando con la misma intensidad, el flanker Gitano resaltó que "la intensidad siempre es clave. Un aspecto que hay que laburar mucho es la cabeza, el hecho de decir bueno, ya estamos clasificados y jugamos contra dos rivales que están prácticamente clasificados, pero la diferencia de como vamos a llegar a las semifinales va a estar en como encaremos estos dos partidos. Con la seriedad, y con que ganas de seguir construyendo".

image.png Bernstein resaltó la importancia de la clasificación a semifinales de la escuadra santafesina.

Las semifinales se jugarán en Jockey de Rosario, y sobre si le da lo mismo eso que se hayan jugado en la autopista, afirmó que "a mi personalmente me da exactamente lo mismo, me parece que lo que hay que destacar es a la instancia a la que se llegó, no el lugar donde se juega. Lógicamente que hubiese sido muy lindo jugar en el club, porque es una fiesta, por todo lo que implica. Me parece que hay que sacar la cuestión en eso, y poner el foco en ir a Rosario a hacer el mejor papel posible".

La adaptación de Manuel Bernstein en su vuelta al equipo de CRAI

"No me costó la adaptación al equipo, la verdad es que me la hacen fácil, son todos mis amigos, gente que conozco y que quiero. Obviamente, por ahí es adaptarse al ritmo, creo que es lo que más me costó entre comillas, pero fue una adaptación muy llevadera, y me incorporé rápidamente a lo que se trabaja y lo que se busca en el campo de juego" indicó el ex integrante de Los Pumitas.

image.png Manuel Bernstein viene de jugar con Pampas, equipo del que fue el capitán, el Súper Rugby Américas.

En cuanto a su paso por Pampas y como capitán, Manu, estudiante de la carrera de medicina, manifestó que "Fueron seis meses con Pampas increíbles, impresionante, fue la semilla de todo lo que se construyó. Se logró una muy buena conexión dentro de la cancha, y también fuera, entre los jugadores, y de los jugadores con el staff. Me parece que eso fue lo principal, y lo más importante. Construimos un grupo impresionante, y lograr jugar un buen rugby. Una lástima la final que perdimos, pero son partidos, hay un ganador, son resultados, y estoy convencido que dicho resultado no representa en absoluto lo que fue el proceso. Por lo que estoy super contento con el proceso que vivimos con Pampas".