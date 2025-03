Marcelo confesó por qué nunca le pudo hacer una falta a Messi: "No lo podía ni ver"

Marcelo y sus choques contra Lionel Messi

Su asentamiento en el Merengue coincidió con la llegada del delantero portugués y el inicio de este enfrentamiento con Messi, del cual el brasileño confesó que nunca le pudo hacer una falta: “Aprecio mucho a Messi. Es increíble. No lo podía ni ver, era muy rápido. Quería pegarle, hacerle falta... Pero no pude porque era muy rápido. Yo he nacido en un sitio donde lo de regatear era lo mejor, no ser regateado".

“No hay uno mejor de la historia. Elegir uno mejor... ¿Y los que han jugado antes? Maradona, Pelé, Di Stéfano, Cruyff...” agregó quien recientemente se retiró de la actividad profesional.

Sobre las declaraciones de Cristiano Ronaldo donde asegura que es el mejor de la historia, el ex futbolista de 36 años: “Nosotros somos unos afortunados de haber jugado en la misma época de ellos. Cristiano piensa que él es mejor. Hubo una época que era jodido porque uno metía dos, el otro tenía que meter tres... Hemos visto esto en directo y hemos disfrutado muchísimo. Mucha gente quiere comparar, pero se olvida de disfrutar de esto”.

“Me llevo muy bien con algunos del Barça. Tengo trato con Piqué, hablo con él. Piqué es muy auténtico, muy sincero. A mí me gusta que la gente sea sincera. Mucho respeto por Puyol, Iniesta, Xavi... La época de Guardiola estaba complicada. Teníamos que intentar tener el balón, pero era muy difícil” concluyó.