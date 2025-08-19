Uno Santa Fe | Ovación | Marco Pellegrino

Marco Pellegrino: "Veníamos haciendo las cosas bien pero mandan los resultados"

Marco Pellegrino analizó el presente de Boca tras la victoria ante Independiente Rivadavia, primera en la segunda parte de la temporada.

Ovación

Por Ovación

19 de agosto 2025 · 11:53hs
Marco Pellegrino: Veníamos haciendo las cosas bien pero mandan los resultados

El defensor de Boca Marco Pellegrino analizó el presente del club luego de sacarse una mochila muy pesada tras golear 3-0 a Independiente Rivadavia en Mendoza y cortar una racha de 12 partidos sin victorias.

El exjugador de Huracán y Platense destacó la unión del plantel en medio de las dificultades: “Con Racing hicimos un gran partido, el grupo estaba más unido que nunca y sabíamos que la única forma de salir adelante era teniendo un buen resultado. Lo merecimos y se nos dio”.

El defensor central hizo hincapié en la evolución táctica del “Xeneize” y en el trabajo de las últimas semanas: “Nos estamos ordenando bien tácticamente y con pelota estamos siendo más inteligentes. A veces la presión nos juega en contra, pero nos estamos conociendo más y entendiendo mejor. En estas dos semanas metimos doble turno y trabajamos mucho en lo táctico, eso nos ayudó bastante”, expresó en diálogo con Radio Continental, en lo que pareció también un mensaje sobre los cambios de rutina del plantel.

Pellegrino también elogió a referentes como Leandro Paredes y Rodrigo Battaglia, a quienes consideró claves en la recuperación futbolística. Sobre el campeón del mundo, fue contundente: “Paredes no solo por la pelota parada, lo tenés adelante, se la das y termina resolviendo. Te mete un pase de gol y tiene una claridad distinta a todos los jugadores del fútbol argentino. Es un placer tenerlo”.

Respecto a Alan Velasco, quien convirtió su primer gol con la camiseta de Boca y lo celebró con lágrimas, Pellegrino mostró su respaldo: “Alan es un chico muy joven que tiene mucha presión, lo compraron muy caro y es un desahogo el gol. Se entrena y trabaja muy bien, todo le va a ir llegando. Muy contento por él”.

Pellegrino sobre el momento de Cavani en Boca

Por último, se refirió al difícil momento que atraviesa Edinson Cavani y al respaldo que necesita del grupo. “Son jugadores distintos que pasan por rachas así, es un profesional de otro nivel como pocos he visto. Hay que estar con él confiando y así va a salir adelante”, aseguró.

Por último cerró con un reconocimiento a la hinchada: “Lo del hincha de Boca es una locura, te motiva más, te da ganas de jugar. En la Bombonera se mueve todo de verdad”.

Marco Pellegrino Boca Independiente Rivadavia
Noticias relacionadas
argentina enfrenta a panama antes del estreno en la americup

Argentina enfrenta a Panamá antes del estreno en la AmeriCup

aerolineas argentinas critico la conducta de penarol en pleno vuelo hacia buenos aires

Aerolíneas Argentinas criticó la conducta de Peñarol en pleno vuelo hacia Buenos Aires

neymar vuelve a estar en la orbita de brasil para la doble fecha de eliminatorias

Neymar vuelve a estar en la órbita de Brasil para la doble fecha de Eliminatorias

sinner y alcaraz podrian enfrentarse por el numero 1 del mundo en la final del us open

Sinner y Alcaraz podrían enfrentarse por el número 1 del mundo en la final del US Open

Lo último

Brasil presiona para tener otro cupo directo en la Copa Libertadores

Brasil presiona para tener otro cupo directo en la Copa Libertadores

Por lejos, Colón es el peor de la segunda rueda en la zona B

Por lejos, Colón es el peor de la segunda rueda en la zona B

Un proyecto de ley busca cambiar el huso horario con el argumento del ahorro energético y el rendimiento escolar

Un proyecto de ley busca cambiar el huso horario con el argumento del ahorro energético y el rendimiento escolar

Último Momento
Brasil presiona para tener otro cupo directo en la Copa Libertadores

Brasil presiona para tener otro cupo directo en la Copa Libertadores

Por lejos, Colón es el peor de la segunda rueda en la zona B

Por lejos, Colón es el peor de la segunda rueda en la zona B

Un proyecto de ley busca cambiar el huso horario con el argumento del ahorro energético y el rendimiento escolar

Un proyecto de ley busca cambiar el huso horario con el argumento del ahorro energético y el rendimiento escolar

Mirá la tabla en la que Unión tomó un poco de aire

Mirá la tabla en la que Unión tomó un poco de aire

El propio juez federal Aldo Alurralde supervisa las obras en la Ruta Nacional 11 para garantizar la seguridad vial

El propio juez federal Aldo Alurralde supervisa las obras en la Ruta Nacional 11 para "garantizar la seguridad vial"

Ovación
Madelón: Lo que le pasa a Colón no es bueno para el fútbol de Santa Fe

Madelón: "Lo que le pasa a Colón no es bueno para el fútbol de Santa Fe"

Madelón sobre Dómina: Es una pena no poder contar con él en el plantel

Madelón sobre Dómina: "Es una pena no poder contar con él en el plantel"

Los impensados goleadores de Unión que levantaron mucho su rendimiento

Los impensados goleadores de Unión que levantaron mucho su rendimiento

El andar de Gigliotti en Colón pasó de la ilusión a la decepción

El andar de Gigliotti en Colón pasó de la ilusión a la decepción

Las altas y bajas de Colón para otro duelo clave ante Chacarita

Las altas y bajas de Colón para otro duelo clave ante Chacarita

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!