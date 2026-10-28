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Colón cerró su campaña de visitante en la fase regular con una eficacia del 40%

Colón terminó su recorrido fuera de Santa Fe con una victoria que mejoró sus estadísticas, aunque dejó una señal de alerta para el Reducido

Ovación

Por Ovación

28 de octubre 2026 · 16:40hs
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Colón cerró su campaña de visitante en la fase regular con una eficacia del 40%

Gentileza Bolívar Hoy

Colón ya no tiene tiempo para mirar hacia atrás, pero los números de la fase regular dejan una advertencia: cerró sus presentaciones fuera de Santa Fe con un rendimiento del 40%, marca que expone una de las dificultades que deberá superar cuando comience el Reducido.

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El objetivo está intacto, aunque el camino hacia el ascenso exigirá respuestas en terrenos que hasta ahora le resultaron incómodos. La victoria por 2-0 frente a Ciudad de Bolívar sirvió para ponerle un cierre positivo a esa estadística y recuperar sensaciones antes de los cruces eliminatorios. Sin embargo, el resultado no borra un recorrido en el que al Sabalero le costó encontrar regularidad lejos del Brigadier López. La diferencia entre sus mejores actuaciones y los partidos en los que dejó puntos en el camino terminó siendo una constante durante el torneo.

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El Reducido no perdona y Colón necesita mejorar más de visitante

Los datos son concretos: cinco victorias, siete igualdades y seis derrotas en 18 encuentros fuera de casa. De los 54 puntos que disputó, Colón consiguió 22. Una cosecha que alcanza para mantenerse competitivo, pero que queda corta para un equipo que pretende construir una campaña de ascenso.

Col&oacute;n sum&oacute; 22 de 54 puntos posibles de visitante en la fase regular de la Primera Nacional.

Colón sumó 22 de 54 puntos posibles de visitante en la fase regular de la Primera Nacional.

En la fase regular, los empates y las caídas como visitante condicionaron sus posibilidades de escalar posiciones. En el Reducido, el escenario será diferente: cada llave tendrá su propia historia y un mal resultado puede obligarlo a remar desde atrás o directamente dejarlo sin posibilidades de continuar.

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Por eso, el desafío no pasa solamente por repetir lo bueno que mostró en algunos partidos, sino por encontrar una identidad que le permita sostener su rendimiento más allá de Santa Fe. Necesitará mayor contundencia para aprovechar sus oportunidades, concentración para evitar errores y una respuesta anímica capaz de soportar la presión de los momentos decisivos.

Colón Reducido Ciudad de Bolívar
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