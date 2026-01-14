Uno Santa Fe | Ovación | Independiente

Martín Benítez y una reflexión profunda: "Independiente necesitaba un ídolo"

El ex atacante habló del peso histórico del club, la búsqueda de ídolos en Independiente y las decisiones que pudieron cambiar su recorrido profesional.

14 de enero 2026 · 15:30hs
Martín Benítez reflexionó sobre su etapa en Independiente, donde analizó el peso de la camiseta, la presión del contexto y decisiones personales que influyeron en su carrera. El ex delantero aportó una mirada interna sobre un período complejo del club y explicó cómo la falta de referentes condicionó a varios futbolistas.

El peso de la camiseta y la historia de Independiente

En su análisis, Benítez fue claro al describir el escenario que encontró durante aquellos años en Independiente. “Como Independiente es un club grandísimo, que siempre tuvo grandísimos jugadores, estaba necesitado de un ídolo”, expresó. Según su mirada, la magnitud histórica de la institución genera una exigencia permanente que atraviesa lo deportivo y lo emocional.

Esa presión, explicó, no siempre está vinculada al rendimiento individual, sino al contexto general de un club que necesita resultados y figuras que representen a su gente dentro del campo de juego.

Referentes que marcaron una etapa

En ese marco, el ex delantero recordó la aparición de futbolistas que lograron asumir ese rol simbólico. “Apareció el Kun Agüero. Después apareció Barco también, que se terminó yendo rápido”, señaló, aludiendo a jugadores que captaron la ilusión de los hinchas, aunque con recorridos diferentes.

Para Benítez, estas irrupciones reflejan una constante en la vida del club: la búsqueda permanente de referentes que puedan sostener la expectativa y la historia que rodea a Independiente.

Con el paso del tiempo, Benítez admitió que observa algunas decisiones desde otra perspectiva. “Y a veces, un planteo mío podría haber sido ese… en mi mejor momento, si me hubiese ido…”, confesó. Ante la repregunta, confirmó que una de las alternativas fue Turquía, un destino que pudo haber cambiado el rumbo de su carrera.

“Capaz que me hubiese ido bien y hoy sería un poquito más valorizado”, reflexionó, sin dramatizar, pero con sinceridad, al analizar cómo el contexto influyó en su continuidad dentro del club.

Una presión colectiva difícil de sostener en el Rojo

El ex futbolista remarcó que la exigencia excedía lo individual. “Independiente estaba carente de un ídolo, necesitaba ganar cosas y que alguien asuma esa responsabilidad”, sostuvo. En ese escenario, varios jugadores quedaron expuestos a una presión constante, con resultados que no siempre acompañaron.

Finalmente, Benítez dejó una lectura autocrítica y colectiva: “Creo que se fue quemando la etapa de algunos jugadores”. Sus palabras aportan una mirada interna sobre lo que implica jugar en un club grande, donde el talento convive con una presión que no siempre es sencilla de sostener.

