Matías Díaz Hernández, el último ganador de la Santa Fe-Coronda

En la cuenta regresiva para el 2 de febrero

Ahora, vendrá a La Coronda para defender sus laureles, ya que el 15 de noviembre de 2022 se convertía en el décimo argentino en ganar la Santa Fe-Coronda. “La preparación viene muy bien. Ya en estos últimos diez días se nada un poco menos, progresivamente, empezando a descansar, y a seguir nadando pero bajando la intensidad y descansando mucho”.

image.png El nadador patagónico tiene 29 años de edad, participó en 4 ocasiones, y la ganó en 2022.

En cuanto a que faltan sólo 9 días para competencia, Díaz Hernández manifestó que “lo tomo con mucha tranquilidad, quizás para esta carrera esté más ansioso que para otras que vengo realizando hace mucho. Ansiedad y tranquilidad al mismo tiempo, se cruza hasta en el mismo día. La última semana estoy tranquilo porque hay que estar en todos los detalles y no olvidarte nada, pero en la anterior me agarra ansiedad”.

El santacruceño llega sin presiones a la SantaFe-Coronda

No se siente obligado a ganar nuevamente: “Presión no. Es lo que menos tengo. Ya la gané. Eso me da tranquilidad, estoy más tranquilo que en otras carreras. Otro que no pudo ganarla tendrá más presión. Yo estoy bien, voy con el objetivo de disfrutar, la anterior edición fui muy presionado, la pude ganar y completé el objetivo, y lo que aspira cualquier nadador”.

El último ganador aclaró que “en 2022 fue una de las pocas carreras en las que me preparé muy poco. Estaba de vacaciones en México, y el organizador me dijo que en 4 semanas se hacía la Santa Fe-Coronda. Sólo entrené 4 semanas, yo no paro nunca pero me agarró de vacaciones, llegué a Buenos Aires, entrené 4 a 5 semanas, no es lo normal ni lo recomendado, no sé si eso me dio más tranquilidad, sabía que no podía hacer grandes esfuerzos pero a veces hay cosas que no se pueden explicar”.

image.png Díaz Hernández, radicado en Buenos Aires, aseguró que no siente presión, porque ya la ganó a la Río Coronda.

Sobre aquel año, el oriundo de Río Gallegos explicó que “antes había competido en Macedonia, y había ganado en setiembre, y luego en Italia se suspendió a las 4 horas. Mucho más no hice ese año. Entrenaba muy bien, y lo de la Santa Fe-Coronda fue un gran resultado”.

En cuanto a la preparación para la edición 47 del 2 de febrero, el argentino consideró que “nadé más kilómetros que para otras. Estoy con otro entrenador, me siento bien, preparado, no hay muchos misterios para esta carrera. Y el día de la prueba juegan muchos factores. La cabeza, factores externos como el clima, temperatura del agua. Hay que esperar el día y ver qué pasa esas 8 horas”.

Finalmente, Díaz Hernández arengó al público: “Se debe acercar, va a ser un espectáculo increíble y que puedan apoyar a los nadadores argentinos que vamos a estar compitiendo sería genial. Poder ser local, que no lo vivimos en otras carreras, nos motiva a todos y que nos acompañen, sé que la organización se está portando muy bien con la logística, estamos en comunicación todo el tiempo con Diego Degano y Fernando Fleitas, se ve que la está organizando de gran manera, espero que todos disfruten el próximo 2 de febrero”.

Fuente: Juan Manuel Peratitis – Prensa y Comunicación Maratón Acuática 2025