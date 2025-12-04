Uno Santa Fe | Ovación | Lionel Mess

Messi: "La Selección va a intentar otra vez ganar el Mundial, pero no es fácil"

En la previa al sorteo del Mundial, Lionel Messi habló sobre el presente de la Selección y de sus desafíos personales

4 de diciembre 2025 · 12:08hs
Messi habló sobre las chances de jugar el Mundial y de las posibilidades de que Argentina sea nuevamente campeón.

Messi habló sobre las chances de jugar el Mundial y de las posibilidades de que Argentina sea nuevamente campeón.

Lionel Messi ya se perfila de cara al Mundial 2026 como líder de la Selección Argentina y, en vísperas del sorteo de los grupos de la competencia de este viernes 5 de diciembre, palpitó la gran cita de México, Estados Unidos y Canadá en la que la Scaloneta defenderá el título obtenido en 2022 en Qatar.

Messi y las chances de volver a ganar el Mundial

En diálogo con ESPN, el ídolo remarcó que pueden repetir la gesta qatarí aunque no olvidó ponderar la fortuna necesaria para alcanzar cualquier logro: "Sí, la Selección es un grupo que lo va a volver a intentar, a dejarlo todo y a pelear. Después por pequeños detalles podés quedar afuera, un Mundial es muy difícil, cualquier selección te puede complicar, pegar en el palo y salir, pegar en el palo y entrar y quedaste eliminado, perder en los penales...".

Como ejemplo de sus palabras, el rosarino se basó en las definiciones desde los 12 pasos en el certamen pasado: "Nosotros tanto contra Holanda como contra Francia fuimos muy superiores y terminamos yendo a los penales; después tuvimos a la bestia del Dibu (Emiliano Martínez) que nos hizo ganar, pero puede ser llegar a los penales y no ganar. Es muy difícil conseguir un Mundial", repitió.

En otro momento de la entrevista, la Pulga que irá el sábado con Inter Miami por el título de la MLS ante Vancouver Whitecaps eligió a Pep Guardiola como el mejor entrenador de su carrera: "Para mí es único. Hay técnicos extraordinariamente buenos, pero él tiene algo diferente. Para mí es el mejor de todos. A la hora de ver las cosas, de preparar los partidos, de transmitir a los jugadores, es muy completo. Fue a otros lados y siguió ganando. No solo por ganar sino por la forma de jugar de sus equipos".

Messi también profundizó en cómo influyó la conquista del 2022 en la forma en la que Argentina afronta esta nueva Copa del Mundo. “El hecho de haber ganado el último le saca un peso a todo el país, lo necesitábamos, hacía muchísimo tiempo que no éramos campeones. Ir a jugar sin esa mochila es un alivio, pero al mismo tiempo no te da nada: después tenés que ir, jugar, que te salgan las cosas y ganar”, remarcó.

A la vez, advirtió que el desafío de revalidar el título será incluso más complejo: “Cuando uno viene de ganar es mucho más difícil también. Si siempre le quisieron ganar a Argentina, ahora, al ser el último campeón del mundo, mucho más. Hay selecciones muy buenas: España, Francia, Inglaterra, Brasil, Alemania… que hace mucho no son campeones”.

Por último, dejó una frase que sorprendió cuando fue consultado sobre su presencia en la cita acuménica: “Me encantaría estar y, de última, voy a estar ahí, viéndolo en vivo. Va a ser especial para todos, es un clima muy diferente”, cerró el capitán.

Lionel Mess Mundial Selección
Noticias relacionadas
regatas (sf) y el quilla se despidieron del repechaje prefederal con victorias

Regatas (SF) y El Quillá se despidieron del Repechaje Prefederal con victorias

por primera vez sin colon, se viene el sorteo de la copa argentina 2026

Por primera vez sin Colón, se viene el sorteo de la Copa Argentina 2026

Junior Zárate perdió la chance de ser campeón del mundo.

Junior Zárate perdió en Tailandia y se esfumó el sueño de ser campeón mundial

El plantel de Gimnasia no entrenó por falta de pago.

El plantel de Gimnasia de La Plata no se entrenó por falta de pago

Lo último

Argentina perdió ante Polonia en su debut en el Mundial

Argentina perdió ante Polonia en su debut en el Mundial

Parque Federal: la ciudad cedió terrenos al gobierno provincial para que se constrtruya una Estación Policial

Parque Federal: la ciudad cedió terrenos al gobierno provincial para que se constrtruya una Estación Policial

¿Neris vuelve a Colón? City Torque no lo comprará y crecen las dudas por su futuro

¿Neris vuelve a Colón? City Torque no lo comprará y crecen las dudas por su futuro

Último Momento
Argentina perdió ante Polonia en su debut en el Mundial

Argentina perdió ante Polonia en su debut en el Mundial

Parque Federal: la ciudad cedió terrenos al gobierno provincial para que se constrtruya una Estación Policial

Parque Federal: la ciudad cedió terrenos al gobierno provincial para que se constrtruya una Estación Policial

¿Neris vuelve a Colón? City Torque no lo comprará y crecen las dudas por su futuro

¿Neris vuelve a Colón? City Torque no lo comprará y crecen las dudas por su futuro

Ignacio Alessio volvió a lesionarse y Unión le busca un reemplazo temporal

Ignacio Alessio volvió a lesionarse y Unión le busca un reemplazo temporal

Se aprobó el nuevo régimen previsional municipal:  Estamos garantizando la sostenibilidad de la Caja, dijo Poletti

Se aprobó el nuevo régimen previsional municipal:  "Estamos garantizando la sostenibilidad de la Caja", dijo Poletti

Ovación
El arquero Gian Piaggio firmará su primer contrato profesional en Colón

El arquero Gian Piaggio firmará su primer contrato profesional en Colón

Conrado Ibarra tendría chanches de renovar su contrato en Colón

Conrado Ibarra tendría chanches de renovar su contrato en Colón

Ezequiel Cañete pondrá fin a su etapa en Unión

Ezequiel Cañete pondrá fin a su etapa en Unión

Colón tiene en la mira a un mediocampista de Talleres

Colón tiene en la mira a un mediocampista de Talleres

Ignacio Alessio volvió a lesionarse y Unión le busca un reemplazo temporal

Ignacio Alessio volvió a lesionarse y Unión le busca un reemplazo temporal

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"