Messi: "La Selección va a intentar otra vez ganar el Mundial, pero no es fácil"

En la previa al sorteo del Mundial, Lionel Messi habló sobre el presente de la Selección y de sus desafíos personales

Lionel Messi ya se perfila de cara al Mundial 2026 como líder de la Selección Argentina y, en vísperas del sorteo de los grupos de la competencia de este viernes 5 de diciembre, palpitó la gran cita de México, Estados Unidos y Canadá en la que la Scaloneta defenderá el título obtenido en 2022 en Qatar.

En diálogo con ESPN, el ídolo remarcó que pueden repetir la gesta qatarí aunque no olvidó ponderar la fortuna necesaria para alcanzar cualquier logro: "Sí, la Selección es un grupo que lo va a volver a intentar, a dejarlo todo y a pelear. Después por pequeños detalles podés quedar afuera, un Mundial es muy difícil, cualquier selección te puede complicar, pegar en el palo y salir, pegar en el palo y entrar y quedaste eliminado, perder en los penales...".

Como ejemplo de sus palabras, el rosarino se basó en las definiciones desde los 12 pasos en el certamen pasado: "Nosotros tanto contra Holanda como contra Francia fuimos muy superiores y terminamos yendo a los penales; después tuvimos a la bestia del Dibu (Emiliano Martínez) que nos hizo ganar, pero puede ser llegar a los penales y no ganar. Es muy difícil conseguir un Mundial", repitió.

En otro momento de la entrevista, la Pulga que irá el sábado con Inter Miami por el título de la MLS ante Vancouver Whitecaps eligió a Pep Guardiola como el mejor entrenador de su carrera: "Para mí es único. Hay técnicos extraordinariamente buenos, pero él tiene algo diferente. Para mí es el mejor de todos. A la hora de ver las cosas, de preparar los partidos, de transmitir a los jugadores, es muy completo. Fue a otros lados y siguió ganando. No solo por ganar sino por la forma de jugar de sus equipos".

Messi también profundizó en cómo influyó la conquista del 2022 en la forma en la que Argentina afronta esta nueva Copa del Mundo. “El hecho de haber ganado el último le saca un peso a todo el país, lo necesitábamos, hacía muchísimo tiempo que no éramos campeones. Ir a jugar sin esa mochila es un alivio, pero al mismo tiempo no te da nada: después tenés que ir, jugar, que te salgan las cosas y ganar”, remarcó.

A la vez, advirtió que el desafío de revalidar el título será incluso más complejo: “Cuando uno viene de ganar es mucho más difícil también. Si siempre le quisieron ganar a Argentina, ahora, al ser el último campeón del mundo, mucho más. Hay selecciones muy buenas: España, Francia, Inglaterra, Brasil, Alemania… que hace mucho no son campeones”.

Por último, dejó una frase que sorprendió cuando fue consultado sobre su presencia en la cita acuménica: “Me encantaría estar y, de última, voy a estar ahí, viéndolo en vivo. Va a ser especial para todos, es un clima muy diferente”, cerró el capitán.