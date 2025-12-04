Felipe Contepomi analizó los rivales de Los Pumas en el Mundial

El head coach de Los Pumas, Felipe Contepomi, analizó el presente de Fiji, Canadá y España, rivales que el seleccionado enfrentará en el Grupo C del Mundial

Ya empezó la cuenta regresiva para el Mundial de Rugby 2027 que se realizará en Australia con el sorteo de los grupos de la competencia que p or primera vez tendrá 24 equipos. El próximo paso será el 3 de febrero del año que viene cuando se anuncie el calendario de partidos que se desarrollarán por las siete sedes de la Copa del Mundo. Se determinó que Los Pumas, que fueron cabezas de serie por primera vez en la historia, integrarán el Grupo C con Fiji, España y Canadá.

El head coach de Los Pumas, Felipe Contepomi, consideró que, en una Copa del Mundo, el equipo y los jugadores deben “multiplicar por diez sus esfuerzos en intensidad, presión y energía”, y remarcó que “hay mucho que trabajar” en los 22 meses que restan para el comienzo del certamen ecuménico del rugby que se celebrará en Australia.

“En un Mundial todo es exponencial y debemos multiplicar nuestros esfuerzos por diez. En intensidad, en presión y en energía. Tenemos que mejorar en muchas cosas y en estos 22 meses que nos quedan hay que trabajar mucho”, señaló Contepomi.

El entrenador analizó los rivales que le tocaron a Los Pumas en el sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo realizado este miércoles en Sídney. “Falta mucho tiempo. Con Fiji no jugamos muchas veces, pero sabemos que es un equipo que es capaz de dar alguna sorpresa. España tiene a muchos argentinos en su plantel y Canadá está en crecimiento. Pero lo importante es cómo lleguemos nosotros”, remarcó el head coach.

image "Todavía queda mucho tiempo” expresó el head coach del seleccionado argentino a cerca de la Copa del Mundo.

Por primera vez, el Mundial de Rugby presenta un formato de competencia que incluye 24 equipos y la disputa de una instancia de octavos de final, y en relación eso, el entrenador espera que el torneo tenga “paridad” entre sus participantes. “Me gusta que haya más participantes en un Mundial y ojalá haya paridad entre todos los equipos. Si eso se produce será algo muy positivo”, evaluó.

Argentina llegó a este sorteo como cabeza de serie en función de la posición que ocupa en el ranking de la World Rugby. Entonces, Contepomi aseguró que el cuerpo técnico “no planificó” llegar a esta instancia en esa ubicación de la clasificación.

“Si llegamos como sextos en el ranking es porque mejoramos semana a semana, es algo que no planificamos. Pusimos nuestra energía en eso porque después hay variables que no se pueden controlar", dijo. “Tenemos que darlo todo y no especular. Si, sabemos que tenemos que mejorar en muchas cosas, por ejemplo, ser más implacables en la zona de dominación. Los partidos duran 80 minutos y tenemos que estar concentrados”, puntualizó.