Cambiasso recibió el aliento del presidente Milei en el campo de polo

El presidente de la Nación, Javier Milei, concurrió a Palermo, para saludar a Adolfito Cambiasso, quien con su equipo la Natividad La Dolfina es finalista del 132° Abierto

Tras asistir a la jura de 127 diputados electos en el Congreso de la Nación, el presidente Javier Milei asistió al partido de polo que disputaron La Natividad-La Dolfina contra la UAE por la semifinal del Campeonato Argentino Abierto de Polo. El mandatario llegó acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y recibió una ovación del público que asistió al evento, en el Campo Argentino de Polo, en el barrio de Palermo, en CABA.

El presidente de la Nación, Javier Milei, asistió el Campo Argentino de Polo, ubicado en el barrio porteño de Palermo, para observar una de las semifinales de la edición 132 del Argentino. El máxima autoridad del país, fue recibido por Adolfo Cambiasso, los equipos de la Natividad La Dolfina, UAE, y el presidente de la Asociación Argentina de Polo, Benjamín Araya.

La Natividad La Dolfina, con 40 goles de hándicap, avanzó a la final de la edición 132 del Abierto Argentino de Polo, en Palermo, al derrotar en forma ajustada a UAE Polo (37), por 16-14. Luego de la suspensión decretada el fin de semana por las malas condiciones climáticas, la cuarteta de Cañuelas prevaleció recién en el último chukker, cuando ambos equipos habían ingresado igualados en 13 a los 7 minutos y medio finales del cotejo.

De esta manera, La Natividad La Dolfina se adjudicó el grupo A de la competencia, se clasificó a la definición y quedó en condiciones ideales para llevarse la Triple Corona de la actividad, luego de haber festejado en los certámenes de Hurlingham y Tortugas.

image Milei concurrió al Congreso de la Nación, y posteriormente, se dirigió a ver polo en Palermo.

Los máximos anotadores del primer finalista resultaron Camilo Castagnola y Adolfo ‘Poroto’ Cambiaso, ambos con 6 tantos cada uno. También marcaron Adolfo Cambiaso (2) y Bartolomé Castagnola (2). Pablo ‘Polito’ Pieres, con 7 goles, se erigió en el máximo anotador del equipo de General Rodríguez.

En el otro encuentro de la jornada, también válido por la quinta fecha de la zona A, La Zeta Kazak superó por 16-9 a Los Machitos-El Refugio. El finalista restante se conocerá este jueves, luego de los partidos que se celebrarán La Ensenada (34)-La Dolfina II (31), a las 14.00, y Ellerstina-Indios Chapaleufú II (36)-La Irenita La Hache (37), desde las 16.30.