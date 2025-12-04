Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Unión la peleó, pero no pudo y terminó perdiendo ante Ferro

Unión luchó y estuvo en partido, pero terminó perdiendo ante Ferro por 96 a 86, sumando su séptima caída en la competencia

Ovación

Por Ovación

4 de diciembre 2025 · 09:28hs
Unión cayó ante Ferro 98 a 86.

Unión cayó ante Ferro 98 a 86.

Unión perdió frente a Ferro Carril Oeste por 98 a 86 en el regreso de la Liga Nacional de Básquet (LNB) tras las ventanas de clasificación FIBA al Mundial de Qatar 2027.

Unión perdió con Ferro y ahora enfrentará a San Lorenzo

Con este resultado, Unión quedó en la 15° colocación con cuatro triunfos y siete derrotas. Ferro se mantiene como líder del torneo con 10 victorias y sólo una caída.

El próximo compromiso del elenco rojiblanco será este viernes en el estadio Roberto Pando cuando visite a San Lorenzo desde las 20.30.

En el encuentro ante Ferro, Unión sufrió dos bajas importantes dado que Ignacio Alessio, se resintió de su lesión en la espalda y es baja por tiempo indefinido. En tanto que Emiliano Basabe debió quedarse en Santa Fe por cuestiones familiares.

Síntesis

Ferro 98: Emiliano Lezcano 27, Jano Martínez 17, Jonatan Torresi 12, Valentín Bettiga 7, Eduardo Vasirani 11 (FI) José Defelippo 4, Rodrigo Gallegos 3, Facundo Piñero 7, Felipe Rodríguez 4, Alejandro Diez 0, Camilo Rodríguez 5, Mateo Cerruti 1. DT: Federico Fernández.

Unión 86: Martín Cabrera 17, Yeferson Guerra 3, Franco Balbi 24, Felipe Queiros 4, Chris Vogt 12 (FI) Daniel Hure 7, Facundo Chamorro 11, Federico Elías 6, Ulises González 0, Segundo Astulfi 2. DT: Maximiliano Seigorman.

Parciales: 33-22, 52-38, 75-61 y 98-86

Unión Ferro Básquet
Noticias relacionadas
union vuelve a la competencia: visita a ferro en el etchart tras el parate por las ventanas fiba

Unión vuelve a la competencia: visita a Ferro en el Etchart tras el parate por las ventanas FIBA

union no compro a mauricio martinez y su futuro vuelve a manos de rosario central

Unión no compró a Mauricio Martínez y su futuro vuelve a manos de Rosario Central

union se prepara para oficializar los primeros contratos de dos juveniles que vienen pidiendo pista

Unión se prepara para oficializar los primeros contratos de dos juveniles que vienen pidiendo pista

union reunio a las agrupaciones y confirmo que el balance llega con deficit

Unión reunió a las agrupaciones y confirmó que el balance llega con déficit

Lo último

Por qué se viaja menos en colectivo en Santa Fe: el estudio que revela la profundidad de la crisis

Por qué se viaja menos en colectivo en Santa Fe: el estudio que revela la profundidad de la crisis

El plantel de Gimnasia de La Plata no se entrenó por falta de pago

El plantel de Gimnasia de La Plata no se entrenó por falta de pago

Vazzoler podría sumarse al cuerpo técnico de Unión que encabeza Madelón

Vazzoler podría sumarse al cuerpo técnico de Unión que encabeza Madelón

Último Momento
Por qué se viaja menos en colectivo en Santa Fe: el estudio que revela la profundidad de la crisis

Por qué se viaja menos en colectivo en Santa Fe: el estudio que revela la profundidad de la crisis

El plantel de Gimnasia de La Plata no se entrenó por falta de pago

El plantel de Gimnasia de La Plata no se entrenó por falta de pago

Vazzoler podría sumarse al cuerpo técnico de Unión que encabeza Madelón

Vazzoler podría sumarse al cuerpo técnico de Unión que encabeza Madelón

Puente Carretero: este viernes llegan las primeras vigas para comenzar una nueva etapa de la obra

Puente Carretero: este viernes llegan las primeras vigas para comenzar una nueva etapa de la obra

Ezequiel Cañete pondrá fin a su etapa en Unión

Ezequiel Cañete pondrá fin a su etapa en Unión

Ovación
Unión se consagró campeón del Clausura Norberto Serenotti

Unión se consagró campeón del Clausura Norberto Serenotti

Llega la segunda etapa de la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Llega la segunda etapa de la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Se viene una gran velada de boxeo en el Fortín de Santa Fe

Se viene una gran velada de boxeo en el Fortín de Santa Fe

Felipe Contepomi analizó los rivales de Los Pumas en el Mundial

Felipe Contepomi analizó los rivales de Los Pumas en el Mundial

El plantel de Gimnasia de La Plata no se entrenó por falta de pago

El plantel de Gimnasia de La Plata no se entrenó por falta de pago

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"