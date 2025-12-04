Unión la peleó, pero no pudo y terminó perdiendo ante Ferro

Unión luchó y estuvo en partido, pero terminó perdiendo ante Ferro por 96 a 86, sumando su séptima caída en la competencia

Unión perdió frente a Ferro Carril Oeste por 98 a 86 en el regreso de la Liga Nacional de Básquet (LNB) tras las ventanas de clasificación FIBA al Mundial de Qatar 2027.

Con este resultado, Unión quedó en la 15° colocación con cuatro triunfos y siete derrotas. Ferro se mantiene como líder del torneo con 10 victorias y sólo una caída.

El próximo compromiso del elenco rojiblanco será este viernes en el estadio Roberto Pando cuando visite a San Lorenzo desde las 20.30.

En el encuentro ante Ferro, Unión sufrió dos bajas importantes dado que Ignacio Alessio, se resintió de su lesión en la espalda y es baja por tiempo indefinido. En tanto que Emiliano Basabe debió quedarse en Santa Fe por cuestiones familiares.

Síntesis

Ferro 98: Emiliano Lezcano 27, Jano Martínez 17, Jonatan Torresi 12, Valentín Bettiga 7, Eduardo Vasirani 11 (FI) José Defelippo 4, Rodrigo Gallegos 3, Facundo Piñero 7, Felipe Rodríguez 4, Alejandro Diez 0, Camilo Rodríguez 5, Mateo Cerruti 1. DT: Federico Fernández.

Unión 86: Martín Cabrera 17, Yeferson Guerra 3, Franco Balbi 24, Felipe Queiros 4, Chris Vogt 12 (FI) Daniel Hure 7, Facundo Chamorro 11, Federico Elías 6, Ulises González 0, Segundo Astulfi 2. DT: Maximiliano Seigorman.

Parciales: 33-22, 52-38, 75-61 y 98-86