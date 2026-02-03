Uno Santa Fe | Ovación | Messi

¿Messi a Newell's?: aseguran que hay un proyecto en vista para 2027

El vicepresidente leproso, Juan Manuel Medina, contó que hay un plan en marcha para que el campeón del mundo regrese a su club el año próximo

3 de febrero 2026 · 19:45hs
El vicepresidente de Newell's Old Boys, Juan Manuel Medina, aseguró que el club está planificando un proyecto para que Lionel Messi regrese a la Lepra en el primer trimestre de 2027. Si bien no hay anuncios inminentes ni acuerdos establecidos, la posibilidad ilusionó a la hinchada.

“Estamos trabajando para que Leo vuelva en el primer semestre de 2027, pero por ahora no hay más que eso”, sostuvo Medina y agregó: "Es un plan que excede al club e involucra a Rosario, a Santa Fe y al fútbol argentino”.

"Todo depende de lo que podamos mostrar en materia de infraestructura y ofrecer un esquema deportivo competitivo”, dijo el vicepresidente en una entrevista con TN.

Asimismo, Medina reconoció que este proyecto comenzó a gestarse en 2024, el mismo año que nació la agrupación Unen, que ganó la elección presidencia de diciembre de 2025 con la candidatura de Ignacio Boero.

El vicepresidente confirmó que ya existieron conversaciones con el entorno más íntimo de Messi, aunque fue cauto respecto a los avances: “Se habló, se planteó la idea, pero hoy no hay definiciones”.

El posible regreso de Messi al club donde se formó sigue siendo, por ahora, un anhelo que se trabaja en silencio. Rosario sueña con que el final de la carrera del mejor jugador del mundo tenga un capítulo inolvidable en el lugar donde todo comenzó.

Así es el contrato de Messi en Inter Miami

Lo cierto es que la Pulga tiene contrato vigente con Inter Miami hasta el final de la temporada 2028 de la MLS. El capitán argentino llegó al sur de Florida en 2023 y, desde entonces, se convirtió en la gran figura del proyecto deportivo del club.

Bajo su liderazgo, el equipo consiguió los dos primeros títulos de su historia: la Leagues Cup 2023 y el Supporters’ Shield 2024.

En ese recorrido, Messi fue clave y también se quedó con distinciones individuales, como el premio al Mejor Jugador y Máximo Goleador de la Leagues Cup 2023, torneo en el que marcó 10 goles en siete partidos, y el Premio Landon Donovan al Jugador Más Valioso de la MLS 2024, gracias a sus 36 contribuciones de gol (20 tantos y 16 asistencias) en apenas 20 encuentros de fase regular.

Messi Newell's Lionel Messi
