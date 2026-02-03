Uno Santa Fe | Unión | Colón

La Reserva de Colón arrancó con un empate ante Estudiantes en el Predio 4 de Junio

Colón igualó 0-0 ante Estudiantes, en el Predio 4 de Junio en el inicio del Torneo Proyección. Fue el debut de Alejandro Russo como DT.

3 de febrero 2026 · 19:32hs
La Reserva de Colón arrancó con un empate ante Estudiantes en el Predio 4 de Junio

@Info_EDLP_

Colón puso primera en el Torneo Proyección de Reserva – Apertura y lo hizo con un empate sin goles frente a Estudiantes de La Plata, en el Predio 4 de Junio. En un partido equilibrado y con pocas situaciones claras, el Sabalero sumó su primer punto del certamen en el estreno de Alejandro Russo como entrenador.

LEER MÁS: El gran déficit que evidencia Colón en este mercado de pases

El encuentro marcó el inicio de un nuevo ciclo en la Reserva rojinegra, ya que Russo tomó el mando tras la salida de Martín Minella, quien dejó su lugar luego de la temporada pasada. El equipo mostró orden y actitud, aunque le faltó precisión en los metros finales para poder romper el cero.

Un partido cerrado y con pocas ventajas

El desarrollo fue parejo, con dos equipos que priorizaron el equilibrio. Colón intentó manejar la pelota en la mitad de la cancha y presionar alto por momentos, mientras que Estudiantes apostó a transiciones rápidas. Sin embargo, las defensas se impusieron y el marcador no se movió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/2018805382244900917&partner=&hide_thread=false

Más allá de no haber conseguido el triunfo, el Sabalero dejó una imagen sólida en su presentación, sobre todo desde la estructura colectiva, un aspecto clave en este inicio de proceso.

Comenzó la fecha 1 del Torneo Proyección

El empate entre Colón y Estudiantes formó parte de una nutrida primera jornada del campeonato juvenil. Estos fueron los resultados y designaciones más destacados:

Zona A

  • San Lorenzo 2 – Rosario Central 1

    Goles: Gallardo y Salinardi (SL); Duarte (RC)

  • Aldosivi 1 – Atlético Tucumán 2

    Goles: Anso (A); Posse y Fernández (AT)

  • Gimnasia LP 1 – Unión 0

    Gol: García

Zona B

  • Colón 0 – Estudiantes LP 0

    Predio 4 de Junio

    Árbitro: Elías Viglione

  • Deportivo Riestra 3 – Independiente 0

    Goles: Duarte, Smarra y Villafañe

  • Newell’s 1 – Huracán 4

    Goles: Podestá (N); Bima, Medina, Calderone (ec) y Martínez (H)

La fecha continuará entre miércoles y jueves con el resto de los encuentros programados en ambas zonas.

LEER MÁS: Pulga Rodríguez, tras su paso por Colón, le puso fecha a su retiro del fútbol

Formaciones de Estudiantes y Colón

Colón: 1-Lucas Cuffia; 4-Máximo Johnston, 2-Santiago Colidio, 6-Enzo Galizzi y 3-Luca Campagnaro; 8-Mateo Cardozo, 5-Zahir Yunis, 10-Iván Barbona y 7-Mateo Lizondo; 9-Iván Ojeda y 11-Laureano Páez. DT: Alejandro Russo.

Estudiantes: 1-Martino Botti; 4-Matías Magdaleno, 2-Máximo Desábato, 6-Faustino Messina y 3-Jorge Georgieff; 8-Thiago González, 5-Galo Galarza, 10-Ciro Spalletta y 7-Thiago Serrano; 9-Santino Greco y 11-Franco Basualdo. DT: Jonathan Schunke.

Goles: No hubo.

Cancha: Predio 4 de Junio.

Árbitro: Elías Viglione.

Árbitro asistente 1: Rodrigo Mansilla.

Árbitro asistente 2: Ludmila Capelli.

Colón Estudiantes Reserva
Noticias relacionadas
Colón obtuvo un importante triunfo como visitante ante Comunicaciones de Corrientes.

A puro triple, Colón se llevó un valioso triunfo de Mercedes

colon visita a comunicaciones con la mision de sostener su levantada

Colón visita a Comunicaciones con la misión de sostener su levantada

colon acelera en el predio 4 de junio pensando en el debut

Colón acelera en el Predio 4 de Junio pensando en el debut

Kevin López jugará en San Martín de Tucumán.

No llegó a Colón ni tampoco a Instituto: Kevin López jugará en San Martín (T)

Lo último

Cuidacoches en Santa Fe: el Municipio busca sanciones y plantea una ley provincial para prohibir y judicializar la actividad

Cuidacoches en Santa Fe: el Municipio busca sanciones y plantea una ley provincial para prohibir y judicializar la actividad

Expectativa en la CGT Santa Fe ante la reunión nacional por la reforma laboral y la posibilidad de un paro general

Expectativa en la CGT Santa Fe ante la reunión nacional por la reforma laboral y la posibilidad de un paro general

Condenaron a un penitenciario que abandonó su arma al alcance de un paciente psiquiátrico que la usó para suicidarse

Condenaron a un penitenciario que abandonó su arma al alcance de un paciente psiquiátrico que la usó para suicidarse

Último Momento
Cuidacoches en Santa Fe: el Municipio busca sanciones y plantea una ley provincial para prohibir y judicializar la actividad

Cuidacoches en Santa Fe: el Municipio busca sanciones y plantea una ley provincial para prohibir y judicializar la actividad

Expectativa en la CGT Santa Fe ante la reunión nacional por la reforma laboral y la posibilidad de un paro general

Expectativa en la CGT Santa Fe ante la reunión nacional por la reforma laboral y la posibilidad de un paro general

Condenaron a un penitenciario que abandonó su arma al alcance de un paciente psiquiátrico que la usó para suicidarse

Condenaron a un penitenciario que abandonó su arma al alcance de un paciente psiquiátrico que la usó para suicidarse

Llega el alivio: el próximo fin de semana bajarán las temperaturas en Santa Fe tras varios días de calor extremo

Llega el alivio: el próximo fin de semana bajarán las temperaturas en Santa Fe tras varios días de calor extremo

¿Messi a Newells?: aseguran que hay un proyecto en vista para 2027

¿Messi a Newell's?: aseguran que hay un proyecto en vista para 2027

Ovación
Regatas (SF) será sede de una clínica encabezada por Mayte Puca

Regatas (SF) será sede de una clínica encabezada por Mayte Puca

Unión cayó en su debut en Reserva frente a Gimnasia en Estancia Chica

Unión cayó en su debut en Reserva frente a Gimnasia en Estancia Chica

La Reserva de Colón arrancó con un empate ante Estudiantes en el Predio 4 de Junio

La Reserva de Colón arrancó con un empate ante Estudiantes en el Predio 4 de Junio

Murió Gladys Erbetta, leyenda del atletismo argentino

Murió Gladys Erbetta, leyenda del atletismo argentino

Santo Tomé impulsa un monumento para homenajear a la Locomotora Oliveras

Santo Tomé impulsa un monumento para homenajear a la "Locomotora" Oliveras

Policiales
Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Escenario
Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

El Cuarto Soda regresa a Tribus con un show inspirado en Me verás volver

El Cuarto Soda regresa a Tribus con un show inspirado en "Me verás volver"

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño