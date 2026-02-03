Cuidacoches en Santa Fe: el Municipio busca sanciones y plantea una ley provincial para prohibir y judicializar la actividad

El subsecretario de Seguridad Ciudadana, Claudio Zapata, advirtió que la normativa local vigente prohíbe la actividad pero carece de sanciones o aspectos punitorios, lo que impide que las intervenciones queden registradas como antecedentes y limita la posibilidad de judicializar los casos reiterados.

El Municipio de Santa Fe volvió a poner en agenda la problemática de los cuidacoches y plantea prpofundizar la actividad y elevarla a otras esferas, al advertir que si bien la norma prohíbe la actividad, no contempla un esquema sancionatorio efectivo que permita judicializar los casos reiterados.

El planteo fue realizado por el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Claudio Zapata , luego de un episodio ocurrido el fin de semana en el que un automovilista fue atacado con un arma blanca.

Uno de los puntos centrales del planteo municipal es la falta de consecuencias judiciales para quienes reinciden en la actividad. Zapata indicó que desde la vigencia de la ordenanza se realizaron más de 300 traslados a comisarías, pero que en la mayoría de los casos las personas recuperan la libertad rápidamente, ya que no pueden ser imputadas específicamente por la actividad de cuidacoches.

La Policía de Acción Táctica detuvo a dos trapitos que amenazaron y le exigieron plata a un joven para "cuidar" su auto antes del partido de Unión

“Terminan siendo trasladados por resistencia a la autoridad, maltrato al personal o por otros delitos, pero no por la actividad en sí”, explicó. Y advirtió: “El policía traslada, hace el acta, y cuando termina, la persona ya está en libertad y vuelve a la calle. Así volvemos una y otra vez al mismo punto”.

En ese sentido, el subsecretario confirmó que el Ejecutivo local solicitará mayor colaboración de la Justicia para que estas conductas queden registradas como antecedentes y tengan un efecto disuasivo real. “Queremos que se revise la ordenanza porque no tiene un escrito punitorio claro, como una contravención”, remarcó.

El planteo incluye la posibilidad de rever protocolos, avanzar en acuerdos con el Ministerio Público de la Acusación, e incluso analizar cambios a nivel provincial, como una ley que contemple el incumplimiento de ordenanzas municipales. “La idea es que estas personas sepan que la reiteración tiene consecuencias, que no es gratis”, sintetizó Zapata.

Articulación con Provincia y Justicia

El funcionario detalló que la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana realizó 17.640 intervenciones, que incluyen entrevistas con cuidacoches, limpiavidrios y personas en situación de calle. Solo se procede al traslado cuando hay violencia, resistencia o pedidos de captura, ya que sin antecedentes en el sistema no es posible una detención formal.

Finalmente, Zapata confirmó que el intendente Poletti y el secretario de Gobierno, Sebastián Mastropaolo, ya iniciaron contactos con el Ministerio de Seguridad y el MPA para avanzar en reuniones y definir un trabajo conjunto que permita fortalecer el abordaje del problema.

“Vamos a redoblar esfuerzos con la Policía, con la Justicia y con la Provincia. El objetivo es que los vecinos puedan disfrutar tranquilos de la ciudad, de las zonas gastronómicas, los eventos y los partidos, sin volver a pasar por situaciones de violencia”, concluyó.

El trapito que apuñaló a un hombre en la Recoleta ya había protagonizado otros incidentes: la GSI intervino hasta tres veces en un mes por el mismo agresor

Zapata explicó que el abordaje del tema fue una prioridad marcada por el intendente Juan Pablo Poletti desde el inicio de la gestión. Según detalló, al asumir se recibió un relevamiento de la administración anterior que registraba entre 340 y 370 personas vinculadas a situaciones de calle y a la actividad de cuidacoches. Tras un nuevo relevamiento propio y la sanción de la ordenanza en mayo, ese número se redujo a entre 240 y 245 personas.

“Logramos prohibir la actividad y avanzar con una decisión clara: terminar con la doble imposición, donde además de pagar el estacionamiento medido, el vecino debía pagarle a un cuidacoches”, sostuvo el funcionario.

En ese marco, Zapata remarcó el trabajo conjunto con la Policía de la Provincia, a través del binomio policial, lo que permitió reducir la presencia de cuidacoches a casos puntuales en el microcentro durante la semana y los fines de semana en zonas gastronómicas, con excepción de los eventos deportivos. Además, destacó el rol de las políticas sociales municipales, que derivaron en la conformación de 13 y 14 cooperativas, donde algunas de estas personas pasaron a desempeñar tareas de mantenimiento urbano, plazas y obras de cemento en seco.

El hecho violento y la reiteración del problema

Al referirse al ataque ocurrido el domingo, Zapata fue contundente: “Es un indicador de que estas personas se ponen violentas”. Relató que horas antes del hecho, personal municipal junto a la GSI y la Policía había detectado al agresor durmiendo en un cajero automático sobre Bulevar Pellegrini, donde se le realizaron recomendaciones y se retiró sin incidentes.

“Minutos después fuimos alertados de que había un vecino herido en un restaurante de enfrente. La persona que lo atacó era la misma que habíamos corrido del cajero”, señaló. A partir de la descripción aportada por la víctima, el sospechoso fue identificado y detenido en menos de 30 minutos por personal policial y de la GSI.

Zapata reconoció que se trata de una problemática compleja, atravesada por el contexto socioeconómico, pero aseguró que el Municipio no retrocederá en la estrategia. “Estamos dando batalla y no vamos a dejar de hacerlo”, afirmó.