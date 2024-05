Messi no jugará en Inter Miami y capta la atención en la Selección

Las razones no son físicas, ya que se encuentra recuperado de una molestia que lo dejó afuera del clásico ante Orlando City. "Si bien no hemos recibido una actualización oficial sobre la disponibilidad de Lionel Messi, Luis Suárez y Sergio Busquets para este fin de semana, entendemos que no harán este viaje. Desafortunadamente, no tenemos control sobre quién juega para nuestro rival y era importante para nosotros comunicárselo a nuestros fanáticos lo antes posible", dijo el director ejecutivo del Whitecaps FC.