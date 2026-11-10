Messi podría volver al Monumental en 2027: el Kily González anticipó novedades sobre el amistoso con River

Inter Miami y River mantienen conversaciones para disputar un encuentro de preparación en enero. El entrenador argentino se mostró optimista, aunque todavía faltan resolver detalles.

La posibilidad de volver a ver a Lionel Messi en una cancha argentina comenzó a tomar fuerza de cara al próximo año. Inter Miami analiza la posibilidad de viajar al país para enfrentarse a River en un partido de preparación y el Monumental aparece como el escenario elegido. Cristian Kily González, integrante del cuerpo técnico del conjunto estadounidense, se refirió a las negociaciones y dejó una señal alentadora.

La palabra del Kily González que alimentó la expectativa

Después del empate 3-3 frente a Charlotte, el entrenador argentino habló sobre la posibilidad de organizar el encuentro y reconoció que las conversaciones están encaminadas.

"Para mí está casi confirmada esa situación", manifestó González, aunque también aclaró que todavía existen cuestiones pendientes antes de que el partido pueda anunciarse oficialmente.

En otra parte de sus declaraciones, el técnico destacó el valor de medirse con instituciones argentinas y señaló: "Es una posibilidad muy fuerte. Obviamente está bueno siempre competir con equipos argentinos, como en este caso River. Aunque todavía queda mucho camino para llegar a ese momento".

Las palabras del Kily generaron expectativa alrededor de un evento que podría convertirse en uno de los grandes atractivos del verano futbolístico argentino.

Cuándo sería el partido entre River e Inter Miami

La fecha que se maneja para el posible enfrentamiento corresponde a la segunda mitad de enero de 2027. El encuentro formaría parte de la preparación de ambos equipos para afrontar sus respectivas temporadas y tendría como sede el estadio Monumental.

De todas maneras, todavía no existe una confirmación oficial de River ni de Inter Miami. Tampoco trascendieron precisiones sobre el día, el horario o la comercialización de las entradas.

Si las negociaciones llegan a buen puerto, Messi volvería a presentarse en el estadio de Núñez después de su última aparición allí con la camiseta de la Selección Argentina, en octubre de 2026, frente a Benín.

El atractivo del encuentro también estaría relacionado con un hecho particular: sería una oportunidad para ver al capitán argentino disputar un partido en el país representando a un club extranjero.

Por ahora, la posibilidad sigue en etapa de negociación, pero las declaraciones del Kily González alimentaron la ilusión de los hinchas. El Monumental podría convertirse nuevamente en escenario de una presentación de Messi, aunque esta vez con la camiseta de Inter Miami.