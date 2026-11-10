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Colón sumará otra iniciativa para sus hinchas: pareja e hijo con una tarifa promocional

De cara al partido ante Midland, el Sabalero tiene en mente una propuesta familiar de $45.000. La iniciativa permite asociar a una pareja y sumar un hijo sin costo adicional.

Ovación

Por Ovación

10 de noviembre 2026 · 10:42hs
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Colón sumará otra iniciativa para sus hinchas: pareja e hijo con una tarifa promocional

Colón continúa generando alternativas para que sus hinchas acompañen al equipo en un momento importante de la temporada. En la previa del compromiso frente a Midland, Matías Vidóz anticipó en Radio Gol, una nueva promoción destinada a incorporar socios, con una propuesta especial para parejas que quieran asociarse y sumar a sus hijos al padrón de la institución. Además agregó que los socios irán de manera gratuita, ya que, la dirigencia decidió no cobrar ningún tipo de bono extra por el reducido.

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Cómo funciona la promoción 2+1 de Colón

La iniciativa tiene un costo total de $45.000 y está pensada para matrimonios o parejas. El esquema establece que una persona deberá abonar $30.000 para convertirse en socio, mientras que su pareja podrá incorporarse por $15.000.

Además, el beneficio contempla la posibilidad de asociar a un hijo de manera gratuita. De esta forma, por un total de $45.000, una familia podrá sumar tres integrantes a la masa societaria del Sabalero.

La propuesta representa una alternativa para quienes todavía no forman parte de la institución y desean acceder a los beneficios de ser socios, además de acompañar al equipo en los compromisos que se avecinan.

El objetivo: sumar socios y acompañar al equipo ante Midland

La campaña aparece en la antesala del cruce frente a Midland, un partido importante para Colón en su camino por el Reducido de la Primera Nacional. La expectativa de los hinchas vuelve a concentrarse en el Brigadier López y el club busca fortalecer el acompañamiento desde las tribunas.

Con esta modalidad 2+1, la institución apunta especialmente al grupo familiar, ofreciendo una posibilidad de asociación conjunta con un costo promocional.

Así, Colón amplía las propuestas para acercar nuevos hinchas a la vida institucional y busca que más familias se sumen al acompañamiento del equipo en esta instancia decisiva de la temporada.

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